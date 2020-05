Corona salgınında tatil: Kiralık villa

Yasaklar kalksa bile tedbiri elden bırakmadan tatil yapmak isteyen vatandaşlar, izole olmak ve sosyal mesafeyi koruma duyarlılığı gösteren, hijyene önem veren alanlarda tatil yapmak için gün sayıyor.

Bu nedenle de Muğla'nın Marmaris, Datça, Fethiye (Kabak Koyu, Faralya, Ovacık, Göcek) Ortaca (Dalyan) ilçelerindeki villa, bungalov, apart ve kampingler oldukça fazla talep görüyor. Tesislerin telefonları susmuyor fakat işletmeciler de henüz tatil şartlarının tam belirlenmemesi nedeniyle kimsenin rezervasyon yaptırmayıp yer ayırtmak istemelerinden yakınıyor. 3 Haziran’dan itibaren iller arası seyahatlerin tekrar başlaması bekleniyor.



TURİSTLER VİLLA VE BUTİK OTEL TERCİH EDİYOR

Corona virüsü ile ilgili artık bir sıkıntı yaşamak istemeyen yerli ve yabancı turistlerin büyük otel yerine villa ve butik oteller ile apartları tercih ettiğini belirten Muğla Dalyan Turizm Otelciler Platformu yöneticisi turizmci Ali Mürşit Yağmur, “Bölgemiz son derece doğal. Kiralık villa sayımız hayli fazla. Yine apart otel ve küçük aile otellerimiz açısından turistlerin tercihi ettiği her şey Dalyan'da mevcut. Bu nedenle tatil ve konaklama koşullarının belli olmasıyla birlikte 15 Haziran'dan itibaren Ekim ayına kadar tatil yapma imkanının olacağını düşünüyorum. Ciddi anlamda talep var ama koşullar bekleniyor. Konaklama tesislerinde her türlü tedbir alınmış durumda. Göcek, Marmaris'in kırsal mahalleleri, Bodrum koylarındaki villa ve apartların da aynı durumda olduğunu biliyorum” dedi.

TEMMUZ GİBİ YABANCILAR GELMEYE BAŞLAR



İngiltere'nin The Telegraph gazetesinin ülkemizde gezilebilecek en iyi 10 tatil beldesini okuyucuları için sıralamasının da dış turizm açısından etkili olacağını da belirten Yağmur şöyle konuştu:

“Listede Antalya'dan Alanya, Çıralı, Patara, Kalkan, Antalya merkezi, Side, Muğla'dan Ölüdeniz, Dalyan ve İzmir'den Alaçatı bulunuyor. Buralara baktığımız zaman villa, apart ve bungalov türü yerler ile kampinglerin sayılarının bol olduğu yerler.

Ülkeler arasında yapılacak karşılıklı uçuş anlaşmalarının ardından bu bölgelere yabancı turist geleceğini düşünüyorum. 12 kilometre uzunluğundaki Patara Plajı ile 6 km. uzunluğundaki İztuzu plajları corona virüsü salgını açısından sosyal mesafeyi koruma adına daha şanslı” diyor.

OTELLERDEN ÇOK TÜÇÜK TESİSLER TERCİH EDİLİYOR

Muğla'nın Fethiye İlçesi Kabak Koyu'nda 1980'li yılların sonunda tek bir kamping ile ağaçlar üzerine yapılan kulübelerle başlayan kamping turizmi son 10 yılda büyük gelişim göstererek şu anda sadece Kabak Koyunda 55 kamping tesisleri, villa ve apartlar bulunuyor.



Geçen yıl sezon bitmeden tüm odaları sattıklarını belirten Shiva Camp sahibi Sezer Şahindaş Baydar, “Bölgemizde vadiler, Aladere şelaleleri, yürüyüş yolları ve binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip Likya Uygarlığı yürüyüş yolunun bulunması, tertemiz turkuaz renkli denizinden dolayı bölgemiz fazla tercih edilen yerler arasında.

Virüs salgını nedeniyle tüm rezervasyonlar iptal olmuştu. Seyahat yasaklarının kalkmasıyla telefonlarımız susmuyor. Ülkenin her yerinden çok arayan var. Sosyal medya ile ulaşanlar var. Şu an için bilgi alınıyor. Çünkü konaklama ve tatil şartlarının ne olacağı henüz tam bilinmediği için herkes yer ayırtmak, şartlar belirlendikten sonra da rezervasyona çevirmek istiyor” dedi.

GENELDE YARIM PANSİYON SİSTEMİ UYGULANIYOR



Ayrıca Kabak Koyu'ndan sonraki koylar ile Ölüdeniz'e kadar olan bölgede yüze yakın kamping ve villa bulunuyor. Kelebekler Vadisi’nin bulunduğu Faralya Koyu, Belcekız Plajı ve Likya yolu bölgeyi meşhur kılan özelliklerden bazıları. Bölgedeki villa ve bungalov türü konaklama tesisleri her türlü tedbirini almış durumda.

Tesislerini 1 Haziran'da açmayı düşündüklerini belirten Sezer Şahindaş Baydar, “Bölgemizde çadır ve karavan turizmi de mevcut. Günlük kişi başı 100 TL'den başlayıp çok daha yukarı fiyatlara kadar tesis mevcut. Hatta bazı bungalovların balkonlarında jakuzi bile bulunuyor. İnsanlar üzerlerindeki tedirginliği tesislerimizle ilgili bilgi aldıkları anda atıyor. Çünkü sosyal mesafe her yerde korunuyor. Zaten bölgemiz doğal olarak izole edilmiş konumda” diye konuştu.