Corona sebebiyle bileti iptal edilene değişiklik hakkı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ve havayolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğiyle bu yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, salgın nedeniyle 5 Şubat tarihinden itibaren uçuşun iptal edilmesi durumunda, bu iptaller sebebiyle uçuşu icra eden veya etme taahhüdünde bulunan hava taşıma işletmesi, yönetmelikte yolculara ödenecek tazminatlar, geri ödeme, güzergah değişikliği ve hizmet hakkını düzenleyen maddelerdeki hükümlerden uçuş yasakları kalktıktan sonraki iki ay sonuna kadar muaf olacak.

BİLETTE DEĞİŞİKLİK YAPMA VE AÇIĞA ALMA HAKKI TANINDI

Geçici maddeye göre ayrıca, salgın nedeniyle uçuşu iptal edilen yolculara, hava taşıma işletmesinin boş koltuk durumuna bağlı olarak istediği bir tarih için bilette değişiklik yapma veya bileti açığa alma hakkı tanındı.

Düzenleme kapsamında yolcular, açığa alınıp kullanılmayan biletin iadesini uçuş yasakları kalktıktan sonraki iki ayın sonrasında hava taşıma işletmesinden alabilecekler. (REUTERS)