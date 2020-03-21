Corona sebebiyle dükkanlar ve oto pazarları boş!

Bugün cumartesi… Normalde hafta sonu tatili olması sebebiyle sokakların çarşıların dolu olması beklenirken corona virüsü sebebiyle vatandaş evinde oturuyor. Sokakta ekonomik aktivite neredeyse durmuş seviyede. Oto pazarı kapalı, tarihi çarşılarda esnaf dükkanını açmıyor.

EDİRNE

Edirne'nin tarihi çarşılarından biri olan Arasta Çarşısı'nda bulunan esnafın yüzde 90'ı dükkanlarını açmama kararı aldı.

Tarihi çarşı esnafı, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların uyarıları dikkate alarak gezmeye çıkmadıkları için işlerinde düşüş olduğunu ve kendilerinin de korona virüsünden endişe duydukları için dükkanlarını açmadıklarını söyledi.

VAN

Van'da geçtiğimiz hafta 2019-2020 yılı sezonun en yoğun gününü geride bırakan ikinci el açık oto pazarında korona virüsü tedbirleri nedeni ile faaliyetlerine ara verildi.

Bölgedeki vatandaşlar bir süre daha pazara gitmeyeceklerini ifade ediyor.

İZMİR

İzmir´de, corona virüsü salgını nedeniyle vatandaşlar yetkililerin evinizden çıkmayın uyarısını dikkate alınca insan yoğunluğunun yaşandığı cadde ve sokaklar sessiz kaldı.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kemeraltı Çarşısı’nda, salgın nedeniyle tarihinde görülmeyen bir sakinlik yaşanıyor.

TEKİRDAĞ

Çorlu ilçesinde kurulan giyim pazarı, vatandaşların evde kalmayı tercih etmesiyle boş kaldı. Corona virüsü tedbirleri kapsamında önlem alınan pazara gelen olmayınca bazı pazarcılar tezgahlarını topladı. (Haber ve fotoğraflar: DHA-İHA)

