Corona türü virüslere karşı aşı çalışması para olmadığı için yarım kalmış

Corona virüsü salgını dünya genelinde hızla yayılırken, ABD’li bilim insanlarından çarpıcı açıklamalar geldi.

CNBC’nin aktardığına göre, Teksas Çocuk Hastanesi Aşı Geliştirme Merkezi’nden Dr. Peter Hotez, yıllar önce coronavirüs türü ölümcül virüslere karşı bir aşı geliştirmeye çok yaklaştıklarını ancak para bulamadıkları için çalışmayı yarıda bıraktıklarını söyledi.

2012’de ortaya çıkan ve “corona virüsü” (Covid_19) ile benzerlik gösteren “şiddetli akut solunum yolu sendromu” (SARS) ve 2012’de ortaya çıkan “Orta Doğu solunum sendromu” (MERS) salgınları sonrasında Teksas Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bilim insanlarıyla birlikte başlattıkları çalışmalar sonucunda geliştirdikleri aşıyı insanlarda deneme aşamasına geldiklerini, bunun için yatırımcılardan kaynak sağlamak için çok uğraştıklarını ancak bunu başaramadıklarını söyleyen Hotez, 2016’da çalışmayı bırakmak zorunda kaldıklarını söyledi.

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‘BÜYÜK FIRSAT KAÇTI’

Houston’daki sağlık bilimleri üniversitesi Baylor Tıp Fakültesi Dekanı da olan Dr. Peter Hotez, büyük bir fırsatın kaçırıldığına dikkat çekerek “SARS ve MERS, gelecekte yine bu tür salgınlar olabileceği beklentisiyle aşı geliştirmek için federal ve küresel yatırımları tetiklemiş olmalıydı” dedi.

Kaynak bulamadıkları ve ticari üretime geçemediği için geliştirdikleri aşıyı insanlarda deneyemeden derin dondurucuya koymak zorunda kaldıklarını söyleyen Hotez, “Çin’de yeni salgın ortaya çıktığında bu aşı hazır olabilirdi ve aşının etkinliğini test edebilirdik” dedi.

‘KAMU FONLAMALI’

“Aşı geliştirmenin ekosisteminde bir sorun var ve sorunu çözmemiz gerekiyor” diyen Hotez, bu konuda geçen hafta ABD Temsilciler Meclisi’nde Bilim, Uzay ve Teknoloji Komitesi’nde de ifade verdi ve kamunun aşı geliştirmeye kaynak ayırması gerektiğini söyledi.

Hotez, “Ne trajik ki, bu salgına karşı hazır bir aşımız yok. Bu salgınlarla bir kolumuz arkamızda bağlı olarak mücadele ediyor olacağız” dedi.

ABD’de ilaç şirketleri, üniversiteler ve federal hükümet, aşı geliştirmek için çalışıyor ancak hükümet yetkilileri aşının insanlarda kullanılmaya başlanmasının bir yılı bulabileceğini söylüyor.

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İLAÇ ŞİRKETLERİ KÂRLI GÖRMEDİĞİNİ DESTEKLEMİYOR

ABD’de ünlü Yale Üniversitesi’ne bağlı Yale Halk Sağlığı Okulu’ndan Prof. Dr. Jason Schwartz, aşı geliştirme çalışmalarının piyasa merkezli ve tepkisel olarak yapıldığını ve ön alıcı olmadığını söyledi.

Aşı çalışmalarının kâr amacı güden şirketler değil hükümetler ve kâr amaçlı olmayan kuruluşlarca fonlanması gerektiğine dikkat çeken Schwartz, “Çünkü çoğu çalışma ilaç şirketleri tarafından kârlı görünmüyor” ifadelerini kullandı.

SALGIN İLAÇ ŞİRKETLERİNİN HİSSELERİNİ UÇURMUŞTU

Çin'de ortaya çıkan corona virüsü salgını küresel ekonomide paniğe neden olurken başta aşı olmak üzere tıbbi ürünler üreten dev şirketlerin hisse değerlerinde olağanüstü artışlar kaydedilmişti.