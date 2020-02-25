Corona Van ve Iğdır ekonomisini nasıl etkiliyor?

Çin’de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılmaya başlayan corona virüsü Türkiye’nin sınır ticaretini de vurdu. Komşumuz İran’da birçok ölüme yol açan ve sınır kapılarının kapanmasına neden olan virüs nedeniyle sınır ticareti adeta durma noktasına geldi. Van Sanayi ve Ticaret Odası Genel Sekreteri Cengiz Aras, kapıların kapanmasının bölge insanını derinden etkilediğini söyledi.

Kısa bir süre önce Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızlıca yayılan corona virüsü Ülkemiz sınırlarına kadar dayandı. Komşumuz İran’da onlarca ölüme yol açan virüs nedeniyle İran sınır kapıları tek taraflı olarak kapatıldı. Kapatılan sınır kapıları nedeniyle sınır ticareti adeta durma noktasına geldi.

OTEL REZERVASYONLARI İPTAL EDİLİYOR

Virüsün Van’ın ticaret ve turizmine darbe vurduğunu ifade eden Van Sanayi ve Ticaret Odası Genel Sekreteri Cengiz Aras, corona virüsü tehdidinin Van esnafını çok ciddi bir şekilde etkilediğini söyledi. Van'da sınır ticaretinin yoğunluğuna dikkat çeken Aras, “Bizde sınır ticareti kapsamında ticaretler yapılıyor. Corona virüsü tehlikesi tam da bu döneme denk geldi. Hem üyelerimizin karşıdan mal geçirmeleri hem de İranlı vatandaşların mal geçirmeleri tamamıyla durdu” diye konuştu.

Sınır kapılarında yüklü TIR’ların beklediğini anlatan Aras, “Van Shopping Festivali programımız vardı. Bütün otellerdeki rezervasyonlar şu anda sıkıntılı durumda. Özellikle turizm işiyle uğraşan esnafımız bu rezervasyon iptallerinden çok ciddi bir şekilde etkilendi” ifadesini kullandı.

Aras sözlerini şöyle tamamladı: Çünkü bir aydır Van'daki oteller tamdoluluk oranıyla çalışıyordu. Corona virüsü tehlikesinden dolayı karşıya geçişler engellendiği için rezervasyonların tamamı kapanmış durumda. İthalat ve İhracatta tamamen durmuş durumda. Van bu konuda çok ciddi sıkıntılar yaşıyor.

“SINIR TİCARETİ OLUMSUZ ETKİLENDİ”

Virüs nedeniyle birçok sınır kapısının kapandığını bunun da sınır ticaretini olumsuz etkilediğini belirten Iğdır Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Kamil Arslan “Corona virüsü tehlikesinden dolayı Nahçıvan Dilucu Sınır Kapısı kapatıldı. Sınır kapısından acil gitmesi gereken süreli yükler var. En azından bu bekleyen ihracat ürünlerinin geçirilmesini bekliyoruz.” diyor.

Gürbulak Sınır Kapısı’nın da kapatıldığını aktaran Arslan, “Bununla beraber Gürbulak Sınır Kapısı da kapatıldı. Bu kapı Doğu Anadolu'nun can damarı. Günlük 800'e yakın aracın girip çıktığı, 2 bin kişin girip çıktığı bir ticaret yolu kapanmasıyla başta Van olmak üzere bölgedeki ticaret çok olumsuz bir şekilde etkilendi” ifadesini kullandı.

İnsanların ne yapacağını şaşırdığını anlatan Arslan, “Şu an insanlar ne yapacağını şaşırmış durumda. Ticaret dönmediğinden dolayı millette bir tedirginlik söz konusu. Kış ayı olması, afetlerin meydana gelmesi ve ekonomik krizin olmasından dolayı kimse ileride ticaretinin ne olacağını bilmiyor. Kapanan kapılarda tedbirlerin alınması lazım ancak bunun ticareti etkilememesi içinde önlemlerin alınması lazım” dedi.

İRAN KAPRUZU TEHLİKEDE

Meyve ithalatı yapan ve işlerinin sekteye uğradığını belirten esnaf Mehmet Ecer ise şubat ve nisan ayları arasında İran’dan karpuz getirdiklerini fakat şu an bu ticaretin durduğunu söyledi. Ecer, “Şubat ayı sezonunda karpuz ve kivi ithalatını yapıyorduk. Biliyorsunuz karpuz ülkemizde mayıs ve haziran ayında çıkıyor. Bizde ticaret kapsamında karpuzu şubat ve nisan ayları arasında olan bir iznimiz var. Ancak sınır kapıları kapandığı için şu anda işimizi yapamıyoruz. Biz Kapıköy Sınır Kapısı’nda işlerimizi yapıyoruz ve 200'e yakın esnaf orada iş yapmaya çalışıyor ama bu olaydan sonra birçok esnafın işi sekteye uğradı. Tabi öncelikle sağlık diyoruz. Çünkü sağlık olmayınca bir işte yapamazsınız.” diyor.

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