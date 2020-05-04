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Corona virüs sebebiyle nereler kapandı? Kargolar, PTT ve bankalar açık mı?

Salgın gündelik hayatı ciddi şekilde etkiledi ve vatandaşların uğrak yerlerinden olan birçok işletme kapatıldı. Peki bankalar, PTT ve kargolar çalışmaya devam edecek mi?

10:37 -
Haberler Ekonomi
Corona virüs sebebiyle nereler kapandı? Kargolar, PTT ve bankalar açık mı?

Corona virüs yayıldı ve tedbir için kafeler, kahvehaneler, nargile cafeler, internet cafeler, düğün salonları ve daha birçok alan kapalı hale getirildi. Peki kargolar, PTT ve bankalar çalışıyor mu?

BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar 17 Mart tarihi itibariyle çalışmalarına devam ediyor. Bankaların şube, ATM ve internet sitelerinde herhangi bir kapatma bulunmuyor.

Kargolar, PTT ve bankalar açık mı? Corona virüs sebebiyle nereler kapandı?

PTT VE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kapatma kararı listesinde PTT ve kargolar yer almıyor ancak virüsün yayılmasının devam etmesi halinde yeni açıklamalar gelebilir. PTT ve kargolar hizmet vermeye devam ediyor.

Corona düğün internet
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