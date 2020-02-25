Corona virüs İstanbul’daki Çin restoranlarını da vurdu

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılarak binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsünün etkileri devam ediyor. Turizm ve ticari ilişkilerden sonra gıda sektöründe de salgının olumsuz etkileri görülmeye başlandı. İstanbul’un çeşitli bölgelerinde hizmet veren Çin restoranlarının satışlarında düşüş yaşandı.

“YÜZDE 20 ORANINDA KAYIP VAR”

Etilerde bulunan bir Çin restoranının yetkilisi İlker Daltaban konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Corona virüsü nedeniyle satışlarda bir gerileme olduğunu belirten Daltaban, “Restorandaki birçok ürünümüz yerli. Biz 12 yıllık bir firmayız. İşlerimizde yüzde 10, yüzde 20 gibi bir gerileme oldu. Yeni kurulan restoranlarda bu oran çok daha fazla olmuştur. Genellikle yerli ürünler kullanıyoruz. Sadece bazı yosun ve noodle yurt dışından geliyor.” dedi.

“İLK HAFTA DÜŞÜŞ OLDU”

Bebek’te bulunan bir diğer Çin restoranının yöneticisi Bülent Kaya da konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Salgının duyulduğu ilk dönemlerde satışlarda bir düşüş yaşandığını belirten Kaya, daha sonra işlerin normale döndüğünü belirtti.

Çin’den gelen hiçbir ürünleri olmadığını söyleyen Bülent Kaya, “Et olsun karides olsun hepsi yerli ürünler. İlk haftalarda işlerde bir düşüş oldu ancak daha sonra normale döndü. Şu an için her şey yolunda” açıklamasında bulundu.

TURİSTLİK BÖLGELERDE DÜŞÜŞ DAHA FAZLA

İstanbul’un turistik bölgelerinde hizmet veren Çin lokantalarında ise durum daha kötü. Corona virüsü nedeniyle turist kafilelerinin rezervasyonlarını iptal ettiklerini söyleyen yetkililer, satışlarda çok ciddi oranda düşüş olduğunu belirtiyor.

“YÜZDE 70 ORANINDA DÜŞÜŞ VAR”

Sultanahmet’te bulunan bir Çin restoranının yetkilisi Eren Özcan da konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Turist kafilelerinde yaşanan rezervasyon iptallerine bağlı olarak işlerinde yüzde 70 oranında düşüş olduğunu söyleyen Özcan, “Şubat ayının ikinci haftası için tamamıyla dolu olan rezervasyonlarımız, corona virüsüsne bağlı olarak iptal edildi. Biz daha çok turist kafilelerine hizmet veriyoruz. Yerli müşterimiz çok fazla değil. Zaten bizim insanımızda Çin yemeklerine karşı bir ön yargı mevcut. Coronadan sonra bu daha da arttı. Yerli müşterilerimizde de neredeyse aynı oranda kayıplar var.” dedi.

Beşiktaş gibi bölgelerde bulunan restoranlarda yaşanan düşüşün az olmasını, o restoranların daha çok yerli müşteriye çalışmasına bağlayan Özcan, “Restoranda kullandığımız ürünler yerli ürünler. Hepsi Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı.” açıklamasında bulundu.