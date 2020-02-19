Corona virüsten sonra özel jetlere olan talep patladı

Corona virüs salgınının patlak vermesiyle birlikte özel jet firmaları taleplere yetişmekte zorlanıyor. BBC'de yer alan habere göre özellikle Çin'de ticari uçuşların aksamasından dolayı mahsur kalan iş insanları özel jetler kiralamaya çalışıyor.

Özel jet kiralamak isteyenlerin çoğu zaman personel yetersizliği veya seyahat yasakları gibi gerekçelerle firmalar tarafından geri çevrildiği bildiriliyor. Avustralya merkezli Paramount Business Jets firmasının yetkilisi Darin Voyles son zamanlarda şirketlerine taleplerin arttığını söylerken, “Çoğu personel Çin'e uçmak istemiyor çünkü personel Çin'den döndüğü zaman en az iki hafta boyunca karantina altında kalacağını biliyor” diye konuştu.

TALEPLERDE YÜZDE 80-90’A VARAN ARTIŞLAR VAR

Singapur merkezli MyJet Asia ise taleplerde yüzde 80-90'a varan artışlar olduğunu dile getiriyor. Çin'de tatile giden çoğu insanın Hong Kong, Pekin veya Şanghay'a dönmekte zorluk çektiğini anlatan firma yetkilileri Çin içinde hizmet verdiklerini ifade ediyor.

Firma yetkilisi uçuşların çok kısıtlı şekilde yapıldığını, ticari hava yolu şirketlerinin yolcularını charter şeklinde taşımalarına çoğu zaman izin verilmediğini söyledi.

SAATİ 6 BİN DOLARA KADAR ÇIKABİLİYOR

Paramount Business Jet'in verdiği rakamlara göre 2-4 kişilik özel jetin havada geçireceği bir saatin ücreti 2 bin 400 dolar. 10 kişilik orta büyüklükte bir özel jette ise bu tutar saati 6 bin dolara kadar çıkabiliyor.

VisaJet firmasının yetkilisi Ian Moore ise “İşlerimiz büyüyor. Çin yeni yılı sebebiyle pek çok yolcuyu zaten taşıyorduk corona virüs ile birlikte işlerimiz daha da arttı” diyor.

MyJet Asia'nın CEO'su Logan Ravishkansar SARS salgınında da işlerin arttığını söylerken şimdiki corona krizinde hükümetlerin uçuş sınırlamaları noktasında çok daha sert adımlar attığını söylüyor.