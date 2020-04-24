Corona virüsü arıcılara yaradı

Türkiye Arıcılar Birliği (TAB) ve Muğla Arıcılar Birliği (MAYBİR) Başkanı Ziya Şahin yılda ortalama 500 bin ton bal üretim kapasitesi olan Çin'in tahtına Türkiye’nin oturduğunu belirtti. Özellikle çam balı ihracatı açısından artık limitsiz dönemlerin başladığını da sözlerine ekleyen Ziya Şahin, SÖZCÜ'ye özel açıklamalarda bulundu.

“ÇAM BALI İÇİN ÇOK CİDDİ BEKLENTİ VAR”

“Dünya Arıcılar Birliği nezdinde çam balımıza büyük talep var” diyen Şahin, “Özellikle Muğla bölgesinde üretilen çam balı dünyanın en iyi ballarından birisi olma özelliğini koruyor. Önceki yıllara oranla kalite konusunda ciddi adımlar attığımızda dünya ölçeğinde en ön sıralarda oluruz.

C4'ün (Sahte Bal tespitinde kullanılan izotopik teknik) tedavülden kalkması için yıllarca mücadele verdik ve bunda başarılı olduk, çok da iyi oldu. Bakın Türk Gıda Kodeksi bütün ilaçların formüllerini topluca veren resmi kitap yayınlandı. Eğer biz antibiyotik ve kriterlerine uygun ballar ürettiğimiz zaman bu balların yüzde 100'üne talep var. Dünyadan talep giderek artar. Çam balı için çok ciddi beklenti var” diye konuştu.

“SADECE AVRUPA ÜLKELERİ DEĞİL TÜM DÜNYADAN TALEP VAR”

Ege İhracatçılar Birliği ve Muğla'daki ihracatçı firmalar ile sık sık konuştuklarını da sözlerine ekleyen Şahin, “Muğla ve Dalaman'da bal ihracatçı firmalarımız var. Görüşmelerimizde çam balı için limitsiz ihraç edebiliriz diyorlar. Yeter ki kaliteli çam balını üretelim satması bizden diyorlar. Sadece Avrupa ülkeleri değil tüm dünyadan talep var. Bunu mutlaka değerlendirmeliyiz” dedi.

“ÇİN DURUNCA DİĞER ÇEŞİT BALLARDA DA SÖZ SAHİBİ OLDUK”

Corona virüsü nedeniyle Çin’deki üretimin durmasının Türkiye’ye yaradığını belirten Şahin, “Kodesk'teki yerimizi almamızın ürünü olarak ülkemizde üretilen tüm ballara istek arttı. Çam balında dünyadaki ilk sırayı almayı zaten başarmıştık. Corona virüsü salgını nedeniyle Çin durunca diğer çeşit ballarda da söz sahibi olduk.

Bu sene 5 çeşit bal konusunda projemiz tamamlandı. Doğu Anadolu'da geven bitkisi balı, Trakya ve Orta Anadolu'da ayçiçek ve pamuk, Karadeniz'de kestane ve Akdeniz'de üretilen narenciye balları çok ciddi anlamda ihraç edilecekler listesine şimdiden girdi. Bu balların 3 yıllık kimlikleştirme işi bitti. Bilim adamlarımız yazılımını yapıyor. Bu sene bu balları da çok ciddi oranda ihraç ederiz” ifadelerini kullandı.

“ARICILARA CORONA VİRÜSÜ YASAĞI YOK”

Şimdiye kadar arıcıların sürekli mağdur edildiğini fakat bal üretim ve ihracatında elde edilen başarının ardından devletin de nihayet bal üreticilerini düşünmeye başladığını belirten Ziya Şahin, “Bunun en büyük örneği arıcılık pandemi konusunda yasaklar dışına alındı.

Sokağa çıkma yasaklarında bile üretici kovanlarının başında. Büyük şehirlere giriş çıkışımız serbest. Fakat doğal olarak üreticiler olarak tedirgin olmamak elde değil. Hepimizde korku ve telaş var. Arıcılık özellikle yerleşim alanlarından 5-6 kilometre uzaklıkta olduğu için kalabalık ortamda değiliz.

Şu anda Konya, Afyon ve Kütahya civarına kovanların taşınması başladı. Buradan sonra kovanların bir kısmı Tekirdağ'a giderken bir kısmı da Anadolu'da Sivas, Kayseri, Hakkari ve Muş tarafına götürülecek. Bu sene rekoltenin Anadolu'da ne olacağı Mayıs sonunda belli olur. Don olursa biteriz ama mevsimsel yağmur olursa muhteşem olur” diye konuştu.