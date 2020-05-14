Corona virüsü çiftçilere iade-i itibar kazandırdı

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Covid-19 salgın sürecinin tarım ülkesi olmanın kıymetini anlamamızı sağladığına, iade-i itibar yaptığına işaret etti.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNEMLİ

“Bu süreçte, tarımsal ihtiyaçların her zaman başka ülkelerden tedarik edilemeyeceğini de öğrendik” değerlendirmesinde bulunan Eskinazi, “Toplum sağlığı için salgın dönemlerinde başka ülkelerden ithalat yapmak mümkün olamayabiliyor. Üretim politikamızı, tarımda mümkün olduğu kadar dışa bağımlı olmamak üzerine kurmalıyız.

Tarımsal üretim planlarımız, teşvik sistemimiz; mevsime, yıla göre değil daha uzun vadeli projeksiyonlar yapılarak tasarlanmalıdır. Ana gayemiz, tarım sektöründe sürdürülebilirlik olmalıdır” diye konuştu.

Türkiye'nin coğrafi yakınlığı sayesinde mal tesliminde rekabet avantajı bulunan Avrupa pazarının gıda tüketimini rahatlıkla karşılayabilecek durumda olduğuna değinen Eskinazi, verimliliği artırmak için israfı önleyecek şekilde tesislerimizi güncellemek gerektiğini dile getirdi.