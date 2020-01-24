Corona virüsü Çin ekonomisini nasıl etkileyecek?

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü (2019-nCoV) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya yükseldi. Çin medyası, hayatını kaybedenlerin neredeyse yarısının 80 yaşın üzerinde olduğunu duyurdu.

S&P tarafından yapılan açıklamaya göre Çin'deki corona virüsü salgını devam ederse ülke ekonomisinin büyümesi de zarar görecek. Çin 2019 yılında yüzde 6.1 büyüyerek son 29 yılın en düşük büyüme rakamını görmüştü.

Financial Times'ta yer alan ve S&P tarafından yapılan tahmine göre karantina ve hastalığın yayılma hızı sürdüğü sürece Çin’in büyümesi 2020 sonu için beklenenden yüzde 1.2 puan daha az olabilir.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’in büyümesinde yaşanacak bir sapma, dünya ekonomisi ve ticareti için de bir risk unsuru.