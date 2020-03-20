Corona virüsü gölgesinde pazar alışverişi

Halil ATAŞ / Bursa Müslüm EVCİ / Konya Kemal ATLAN / Eskişehir Mustafa SARIİPEK / Muğla

BURSA

Bursa’da vatandaşlar, mutfak ihtiyacını karşılamak için halk pazarında alış-veriş yaptı. Ancak uyarılara rağmen pazara giden çoğu vatandaşın yeterli önlem almadığı gözlendi.

TEDBİRİ ESNAF ALDI VATANDAŞ DEĞİL

Halk pazarında esnaf, maske ve eldiven takarak önlemini alırken, alışveriş yapan vatandaşların çok tedbir almaması dikkat çekti. Pazarcı esnafı, vatandaşın corona virüsü tehlikesine rağmen alışveriş yaptığını satışların da gayet iyi olduğunu söyledi.

KOCAELİ

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kurulan pazarda önceki haftalardaki kadar yoğunluk yaşanmadığı görüldü. Pazarcı esnafı ve vatandaşlar maske ve eldivenle virüse karşı tedbir aldı. Pazarda çay satan seyyar satıcılar da cam bardaklar yerine tek kullanımlık plastik bardakla servis yaptı.

“BİZ TAŞ MI YİYECEĞİZ?”

Pazarcı Erkan Kavur pazar daha özel tedbir alınması gerektiğini söyleyerek, “Biz de zor durumdayız. Vatandaş geçtiğimiz hafta olduğu gibi pazara gelmiyor. Pazar bomboş. Çok önemli bir ihtiyacı varsa geliyor. Patates, domates, soğan… Bunlar dışında alışverişe gelen yok. Devlet sanayiciler için bir dizi ekonomik plan açıkladı. Benzer ekonomik tedbirler biz pazarcılar için de alınmalı. Talep olmadığı için ürünler dallarında çürüyecek, pazarcı esnafı satış yapamayacak. Biz taş mı yiyeceğiz?” dedi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tezgah açan bir başka pazarcı Ahmet Durna da corona virüsünden olumsuz etkilendiklerini söyledi. Durna, “Virüs bizi de vurdu. Pazar bomboş. Siftah yapmayan arkadaşlarımız var. Devlet bizi de düşünmeli” diye konuştu.

ESKİŞEHİR

NE ESNAF NE VATANDAŞ TEDBİRLİ

Eskişehir, Ömerağa Mahallesi'nde kurulan semt pazarında ne pazarcı esnafı ne de vatandaşlar tedbir aldı. Virüsün en çok bulaşma ihtimalinin bulunduğu semt pazarlarında gerekli önlemlerin alınmaması şaşkınlık yarattı.

Pazarcı esnafından Musa Cihan, virüsten korunmak için eldiven takacağını ancak eldiveninin henüz gelmediğini belirterek, “Virüs salgını sonrası satışlarımız oldukça düştü. Ancak pazarı açmak hem bizim para kazanabilmemiz hem de vatandaşların ihtiyacını karşılamak için gerekli. Virüsten korunmak için eldiven takıyorum. Ancak eldiven henüz gelmedi. Maske ise hem bulamıyoruz hem de pahalı olması nedeniyle alıp takamıyoruz” diye konuştu.

GENÇLER DAHA DUYARLI!

Semt pazarında özellikle gençler virüse karşı daha duyarlı. Gençler virüsten korunmak için eldiven ve maske takarken özellikle yaşlıların korunmasız çıkması şaşkınlık yarattı. 73 yaşındaki Emine Dinlek, sabah saatlerinde pazarda kimsenin olmayacağını düşünerek pazar alışverişini yapmaya geldiğini söyledi.

KONYA

ESNAF, VATANDAŞTAN DAHA DUYARLI

Konyalı vatandaşlar, toplu alanlardan elinden geldiğince uzak durmaya çalıştı. Haftanın 7 günü hizmet veren Kadınlar Pazarı, corona virüsü nedeniyle boş kaldı. Pazar esnafı 2 gün öncesine kadar pazar alanında yoğunluk yaşandığını ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine pazarın bugün boş kaldığını belirtti. Hijyen şartlarına dikkat eden esnafların, ellerine eldiven takması dikkatlerden kaçmazken, vatandaşların herhangi bir önlem almadığı gözlemlendi. Öte yandan esnaflar alışveriş yapmak üzere tezgaha yanaşan vatandaşlara kolonya ikramında bulundu.

“FİYATLARDA BİR DEĞİŞİKLİK YOK”

Konya Kadınlar Pazarı'nda esnaflık yapan İlhami Bora, “Salgının Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşlarımız sebze ve meyve ihtiyaçlarını fazladan alıp stok yapmaya başlamıştı. Yetkililerin çağrısı sonrası vatandaşlar evden çıkmadı ve bu sebeple pazarda tenhalık var. Biz de bu süreçte hijyen kurallarına uyarak eldivenlerimizi giyiyoruz. Tezgâha gelen müşterilerimize de kolonya ikram ediyoruz. Corona virüsü nedeniyle sebze ve meyve fiyatlarında herhangi bir artış ya da düşüş yaşanmıyor. Vatandaşlarımız endişe etmesin şu an halde yeteri kadar sebze ve meyvemiz var” dedi.

Mevlüt Oruçoğlu isimli bir vatandaş, corona virüsü nedeniyle özel alışveriş yapmak için değil eviminin haftalık sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için pazara geldiğini söyleyerek; “Şu an gıda stoku yapmak gibi bir niyetimiz yok. Corona virüsünden dolayı pazarda genelde selamlaşmamaya çalışıyoruz. Ellerimizle temastan kaçınıyoruz. Uzaktan iletişim kuruyoruz” diye konuştu.