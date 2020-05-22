ABD’de corona virüsü hastalarına yüklü fatura

ABD Başkanı Donald Trump, corona virüsü testi yaptırmak isteyenler ile tedavi olan sigortasız hastaların masraflarını devletin üstlenmesi için iki tasarıyı onayladı. Ancak bu değişiklik beklendiği gibi işlemedi.

Business Insider'da yer alan habere göre, yanlış faturalandırma kodu gibi hatalar nedeniyle tedavi gören hastalar, taburcu olduktan sonra astronomik hastane masraflarıyla karşılaşıyor.

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ÜÇ GÜNLÜK YATIŞIN BEDELİ 50 BİN DOLAR



Bu sorunu yaşayan onlarca kişi, hastane faturalarını Business Insider'la paylaştı. New Jersey'den bir kişi göğüs filmi için 1528 dolar ödedi. Milwaukee'li bir hasta triaj çadırında 30 dakika geçirdikten sonra 1186 dolarlık faturayla karşılaştı.

New Yorklu Imad Khachan tedavi için üç gün yattığı Northwell Health Hastanesi'nden taburcu olduktan birkaç hafta sonra gelen 50 bin dolarlık faturayla büyük bir şok yaşadı.

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Yasaya göre 4 Şubat'tan itibaren corona virüsüyle ilgili olarak hastaneye başvuran kişilerin masraflarını devlet karşılayacak. Imad Khachan, 24 Mart'ta hastaneye yattı ve 5 bin dolar depozito ödedi.

Khachan, “Hastanedeki herkes inanılmaz iyi ve kibardı. Çok iyi tıbbi olanakları olan harika bir tesiste kaldım” ifadelerini kullandı. Ancak birkaç hafta sonra eve gelen yaklaşık 50 bin dolarlık fatura, hayatının şokunu yaşamasına neden oldu.

‘SİSTEMİN GEÇ AÇILMASINDAN KAYNAKLANDI'



Olayın basına yansımasının ardından Norhwell Health Sözcüsü Terry Lynman bir açıklama yaparak, “Devletin sigortasız hastaların kaydı ve ödemeleri için hayata geçirdiği internet sitesi 14 Mayıs'ta açıldı. Bu nedenle Imad Khachan için başvuruyu yeni yapacağız. Bilgiler için kendisini arayacağım. Hem faturası iptal edilecek hem de ödediği depozito bu hafta kendisine geri verilecek” ifadelerini kullandı.

Sadece Northwell Hastanesi'nde 800'den fazla sigortasız hastanın tedavi gördüğü ve ödeme için devlete başvuru yapıldığı belirtildi.

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‘YASADA HASTALARA FATURA ÇIKMAYACAĞI İBARESİ YOK'

Imad Khachan, bu konuda şanslı olan az sayıdaki kişiden biri. USC-Brookings Schaeffer Sağlık Politikası Girişimi üyesi olan Christen Linke Young, “Yeni yasa ve yönetmeliklerde boşluklar var. Bu, tüketici tarafında önemli karışıklıklara neden oluyor. Yüksek fatura korkusu, hastalansa bile insanları tıbbi yardım istemekten caydırabilir” ifadelerini kulladı.

Young, “Çoğu hasta paralarını geri alamayacak. Çünkü devletin sağladığı bu desteği bilmiyorlar. Ve hastaneler de onları doğru yönlendirmiyor. Ayrıca yasada, hastanelerin, hastalara fatura çıkaramayacaklarını belirten bir ibare de yok” dedi.