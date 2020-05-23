Corona virüsü ile spor endüstrisi değişiyor

Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgını ile birlikte spor endüstrisi de baştan aşağı değişime uğramaya başladı. Milyarlarca dolar paranın döndüğü futbol ve basketbol gibi spor dallarında, sporcu sağlığı nedeniyle karşılaşmalar durduruldu. Pek çok ülkede ligler bu sezon iptal edildi.

Bununla birlikte spor salonlarına da gidilemediği için fitness sektörü tam bir krizin içine girdi. Corona virüsü salgını gösterdi ki, hem sporcuların müsabakaları hem de fitness sektörü değişime gitmek zorunda…

Spor ve fitness sektörlerinin hızlı bir değişim içine girdiklerini ifade eden Spor Yöneticisi ve Fütüristi Hakan Demiray, buna bağlı olarak sponsorlukların da değişeceğini belirtti. Spor endüstrisine fütüristtik yapının hakim olacağını anlatan Demiray, yeni tarz sponsorlukların bunları destekleyeceğini vurguladı.

2016 yılında İsviçre'de düzenlenen cybathlon (biyonik) olimpiyatlarının önemli bir eşik olduğunu anlatan Demiray, “Özel kıyafetler, protez kollar ve bacaklar… Bu müthiş ilgi çekti. Beyin kontrolü ile oyunlar oynandı” dedi.

ROBOT KARŞILAŞMALARI

Dubai'de düzenlenen Future Sports organizasyonunun da bu noktada bir ilk oluşturduğunu dile getiren Demiray, oyunların içinde hemen hemen hiç insan olmadığını kaydetti.

Dubai'de dronelar, robot atletler kullanıldığını, otonom araçlar ve robotlarla futbol müsabakaları düzenlendiğini anlatan Demiray, izleyicinin buralarda kırılan rekorlara daha çok ilgi göstermeye başladığını söyledi.

Sponsorların bu tarz teknolojik etkinlikleri daha fazla desteklemeye başladığını aktaran Demiray, “Sponsor gelirlerinin olimpiyatlarda azaldığını görüyoruz. Son olimpiyatta yüzde 15 azaldı.

YENİLİK BEKLENİYOR

2008'de 42.5 milyar dolar yatırım yaptılar Pekin'de ve bunun karşılığını alamadılar. Atina olimpiyatları için yatırımlar 4-5 milyar dolardan 15 milyar dolara ulaştı ve ülkenin krize girmesinde bunun etkili olduğu söylendi. Sponsorlar yenilik bekliyor. En son 2009'da Usain Bolt rekor kırdı” diye konuştu.

900 mIlyon Euro'luk fitness sektörü unutuldu

Corona virüsünün başlaması ile birlikte pek çok sektöre özel düzenleme getirilirken, yaklaşık 200 bin kişinin istihdam edildiği fitness sektörü kendi haline bırakıldı.

DÜZENLEME ŞART

Türkiye'de 7 bin civarında spor salonu bulunduğunu ve yıllık 900 milyon Euro'luk iş hacmi gerçekleştiğini söyleyen Spor Yöneticisi ve Fütüristi Hakan Demiray, Sağlık Bakanlığı'ndan bir düzenleme beklendiğini belirtti. Demiray, “Sağlık Bakanlığı spor salonlarını görmezden geliyor. Ne yapılacağız belli değil… Karışık bir durum yaşanıyor” dedi.

Kişiselleştirilmiş talepler artacak

İnsanların salgın nedeniyle evde oturmak zorunda kaldığını ve kilo aldığını söyleyen Hakan Demiray, evde egzersizin öneminin arttığını belirtti. İnsanların evde antrenman için internetten çözüm aradığını kaydeden Demiray, bu alandaki yazılımların ve aplikasyonların artacağını ifade etti.

Spor salonlarının da bu teknolojiye ayak uydurması gerektiğini vurgulayan Demiray, dijital olarak butik ve kişiselleştirilmiş taleplerin geleceğini dile getirdi.