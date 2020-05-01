Corona virüsü kumarhane gelirlerini azalttı

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özerk Macau bölgesinde kumarhane gelirleri Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97 azaldı.

Financial Times’ta yer alan habere göre; ABD Las Vegas'tan sonra son yıllarda yaptığı yatırımlarla dünyanın en ünlü kumarhanelerini bir arada toplayan Macau'da geçen ay sadece 95 milyon dolarlık kumar oynandı.

Çin'de kumarhaneler corona virüsü tehdidi sebebiyle uzun süre kapalı kalmış şubat ayının sonlarında ise yavaş yavaş açılmaya başlanmıştı. Macau dünyanın pek çok yerinden turist çektiği için kumarhanelerini bir süre daha kapalı tuttu.

Macau'dan Çin'e bağlı farklı eyaletlere giden insanlara ise 14 gün karantina uygulanıyordu.

LAS VEGAS’TA İŞÇİLERİN KAYBI 7.7 MİLYAR DOLAR

Sadece Kızıldereli topraklarında kumarhane işletilmesine izin veren ABD’de de corona virüsünden dolayı kumarhaneler zor zamanlar geçiriyor. The Sun’da yer alan bir habere göre Nevada Otelciler Birliği Las Vegas’ın 30 ila 90 gün arasında kapalı kalmasının işçilerin maaşlarından toplamda 7.7 milyar dolar kayıp olarak yansıyacağını ifade ediyor.