Corona yüzünden mermer sektöründeki yüzlerce kişi işsiz kaldı

Çin'de başlayan corona virüsü salgını, blok mermer ihracatının büyük bölümünü bu ülkeye yapan Denizli, Isparta ve Burdur'daki mermer ocaklarını vurdu. Çin'deki üreticilerin salgın nedeniyle kapasitelerini yüzde 25'e kadar düşürmeleri ve Türkiye'den blok mermer ihracatını kesmeleri sektörde yüzlerce kişinin şu an için işsiz kalmasına neden oldu.

SİPARİŞ YOK, OCAKLAR KAPANDI

Isparta ve Burdur'daki mermer ocaklarının yüzde 80'inde çalışmaların tamamen durduğu kalan firmaların ise kapasite düşürdüğü kaydedildi. Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Samet Gündüz, Denizli'de mermer ocaklarının büyük bölümünün kapasite düşürdüğünü, iç piyasaya ve Çin dışındaki pazarlara ürün gönderen firmaların üretime devam ettiklerini kaydetti. Denizli'de üreticilerin bir kısmının stok amaçlı faaliyetlerini sürdürdüğü ve ekonomik sıkıntılara direnmeye çalıştığı belirtiliyor. Gündüz üç kentin blok mermer ihracatının yıllık 650 milyon doları bulduğunu söyledi.

ÜRETİCİLER DİRENİYOR

Isparta ve Burdur'da 150'nin üzerindeki ocağın faaliyetlerine tamamen son verdiği öğrenilirken sektör temsilcilerinin kemik kadroları dışındaki personeli işten çıkardığı sadece nitelikli personelin bir kısmı ile yollarını ayırmadıkları belirtildi. Diğer yandan 1-4 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan sektörün dünyadaki en büyük üçüncü fuarı olan İzmir Marble Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı da ertelendi. Her yıl 800 doğal taş üreticisi firmanın yanı sıra 400 yan sektör temsilcisinin katıldığı fuar için yeni bir tarih belirlenecek.

VİRÜS SEKTÖRÜ ZORA SOKTU

DSO Yönetim Kurulu üyesi ve Denizli Madenciler Derneği önceki dönem başkanı Samet Gündüz, corona virüsü salgını kaynaklı sıkıntıların blok mermer üreticilerini bir süre daha etkileyeceğini belirterek, “Burdur ve Isparta'da önemli sayıda mermer ocağı faaliyetlerine son verdi. Bu sektörde çalışan personelin bir kısmının da işine son verildi. İş adamları ellerindeki nitelikli iş gücünü bir daha bulamayacaklarını bildikleri için kaybetmek istemiyor.

Bu nedenle çalıştıramadıkları halde kemik kadrolarına maaş ödemeyi sürdürüyor. Bu aşamada iş adamları cepten yiyor. Sadece kapandı denmesin diye kapasitesini büyük ölçüde düşüren fakat faaliyetlerini sürdüren işletmeler var. Onlar da stok yapıyorlar. Çin'den kesinlikle bir talep gelmiyor. Nisan ayı sonlarına doğru sektörün yeniden kendine gelmesini bekliyoruz. Sektör doğal taş ve teknolojileri fuarının ertelenmesini değil iptal edilmesini bekliyor. Böyle bir atmosferde fuar yapsanız bile yurt dışından o fuara gelecek ziyaretçi olmayacaktır. Ötelemek doğru değil bu yıl fuarı yapmamak gerekiyor. Bu fuara katılacak firmalar için de yük getirecektir” diye konuştu.