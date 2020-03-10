Corona virüsü nedeniyle ertelenmişti! TÜYAP’tan açıklama

Her yıl yüz binlerce tarım profesyonelinin ağırlandığı, TÜYAP Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından Türk Tarım ve Alet Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş birliğiyle düzenlenen Konya Tarım Fuarı, Corona virüsü nedeniyle ertelendi.

TÜYAP’TAN AÇIKLAMA GELDİ

Fuarın ertelenmesine ilişkin yazılı açıklama yapan TÜYAP Konya Fuarcılık A.Ş., “Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. olarak 17-21 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 18. Konya Tarım Fuarımızı 02-06 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştireceğimizi bildirmek isteriz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de şu ana kadar herhangi bir Corona virüsü vakasının görülmemiş olmasının ülke adına sevindirici olduğuna vurgu yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Yeni tip Corona Virüsü (COVID-19) alınan tüm önlemlere rağmen dünyada yayılmaya devam ediyor.

* Türkiye’de şu ana kadar herhangi bir vakanın görülmemiş olması ülkemiz adına sevindiricidir.

* Ancak virüs, Türk tarım sektörünün hizmet ettiği önemli pazarlarda sağlığı tehdit etmeyi sürdürmekte ve bu ülke vatandaşlarının başka ülkelere seyahat etmesine imkân vermemektedir.

* Dünyada yaşanan bu gelişmeler ışığında Türk tarım sektörünün en büyük platformu olan 18. Konya Tarım Fuarı'nın tüm paydaşların ortak kararı ile 02-06 Haziran 2020 tarihlerine ertelenmesine karar vermiştir.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK FUARI OLMA ÖZELLİĞİNE SAHİP

Her yıl, dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yüz binlerce insanı Konya’ya çeken tarım fuarı bu alanda Türkiye’nin birinci, Avrupa’nın ise üçüncü en büyük fuarı olma özelliğine sahip.