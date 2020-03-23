Corona virüsü tekstil firmalarının iş yoğunluğunu artırdı!

Çin’in Wuhan kentinde çıkan ve kısa sürede yayılarak dünyada binlerce insanın ölümüne neden olan corona virüsüne karşı sağlık personellerin kullandığı kıyafetlere de talep artıyor.

Elazığ’daki tekstil merkezlerinde artan talep nedeniyle çalışma yoğunluğu da artırıldı. Günlük bin haftalık ise 5 bin adet tulum siparişi alan tekstilciler ise yoğunluktan memnun.

”HAFTALIK 5 BİN TULUM ÜRETMEMİZ İSTENİYOR”

Haftalık 5 bin adet sağlık personeli tulumu üretmekte zorluk yaşamadıklarını belirten tekstil yöneticisi Yalçın Çapkur, şunları söyledi:

* Corona virüsünden dolayı sağlık çalışanlarının kullandığı tulumların ihtiyacını tam anlamıyla karşılayamıyoruz.

* Ancak bu konuda çalıştığımız firma, sağlık kurumlarının belirli limiti karşılama konusunda yardımcı olmaya çalışıyor.

* Artan ihtiyaçlardan dolayı bizden günlük bin, haftalık ise 5 bin adet sağlık personeli tulumu üretmemiz isteniyor.

* Biz burada 25 kişilik çalışanımızla birlikte haftalık 5 bin sağlık personeli tulumu ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz ve bu limiti karşılama konusunda zorluk çekmiyoruz.

”ÇEVRE İLLERDE DE YOĞUNLUK ARTTI”

Yıl sonuna kadar çalışma yoğunluğunun devam edeceğini belirten Çapkur, şöyle konuştu:

* Dünyanın her yerine yayılan virüsten dolayı sadece yurt içinde değil yurt dışından da talebin artması nedeniyle Elazığ dışında Diyarbakır, Batman ve çevre illerinde olan tekstil atölyelerinde de çalışma yoğunluğu arttı.

* Bizden istenilen miktarı elde ederek firmamız ihtiyaç dahilinde yurt içine ve yurtdışına gönderiyor.

* Bu süreçte yıl sonuna kadar çalışma yoğunluğumuz devam edecektir ve neredeyse her tarafa yayılan corona virüsü son bulana kadar sağlık personellerinin kullandığı tulumlara talebin artacağını düşünüyorum.

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”CORONA VİRÜSÜNE KARŞI TAMAMEN KORUNAKLI”

Virüse karşı tamamen korunaklı tulumlar ürettiğini dile getiren Çapkur, şu şekilde konuştu:

* Bizim ürettiğimiz tulumların paça, kol ve kapşon kısmında lastik bulunuyor.

* Salgın olan corona virüsüne karşı tamamen korunaklı tulumlar, tek kullanımlık olup doktor, hemşire ve diğer sağlık personellerinin rahatlıkla giyebileceği bir şekilde üretiliyor.

“DENEYİMLİ ELEMANLARLA ÇALIŞIYORUZ”

25 kişilik deneyimli bir kadro ile çalıştıklarını belirten Personel Müdürü Gizem Bulut ise şu ifadeleri kullandı:

* Firmanın bizden istediği talepleri 25 kişilik kadroyla yoğun bir şekilde karşılamaya çalışıyoruz.

* Zaten şu an tekstildeki çalışanların çoğu, daha önce bu tür atölyelerde çalışmış tecrübeli, makineyi kullanma konusunda uzman olduklarından dolayı sağlık personellerin kıyafet ihtiyacını karşılama konusunda çok zorluk çekmiyoruz.