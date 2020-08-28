Corona virüsü testinde fiyat tarifeleri havada uçuşuyor

Corona virüsü salgınında kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte ikinci dalga endişesi büyürken Türkiye'de vaka sayıları binin üstüne çıktı. ‘Kontrollü normalleşme'nin normalleşme olarak algılanması gece kulübü gibi mekanların hemen hemen sıfır önlem ile hizmet vermeye başlamasıyla birlikte bilim insanları uyarılarının dozunu artırdı.

Vatandaşlar ise yeri geldi mi en küçük öksürükte bile ‘acaba ben de corona mıyım?' sorusunu soruyor, virüs endişe bozukluğu yarattı. Test için devlet hastanesine gitmek istemeyenler ise özel hastanelerde soluğu alıyor. Sozcu.com.tr ekibi 8 farklı ilden 10 özel hastanedeki corona virüsü testi yaptırma koşullarını araştırdı. Sağlık Bakanlığı'nın resmi olarak corona virüsü testi için belirlediği bir tavan ücret yok. Sadece lisanslı sporcular ve yurt dışına çıkacak olan vatandaşlar için 250 TL'lik yasal bir ücret belirlenmiş fakat bu iki kriteri karşılamıyorsanız ödeyeceğiniz para çok daha yukarıya çıkabiliyor.

Örneğin İstanbul'da aradığımız tanınmış üç özel hastane de corona virüsü testi ücretini telefonda paylaşamadıklarını söyledi. Çağrı merkezi yetkilileri test yaptırmak için acil girişinden kayıt açtırılması gerektiğini doktor muayenesinden sonra ise test yapılacağını belirtti. İstanbul Şişli'deki bir özel hastanenin çağrı merkezi yetkilisi corona virüsü testi için ücret alınmadığını fakat acil girişinde muayene ücreti olduğunu sözlerine ekledi ve muayene ücretini de telefonda paylaşmadı.

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‘ÖNCE MUAYENE SONRA TEST’

Sozcu.com.tr’nin ulaştığı bazı özel hastane yetkilileri resmi yetkililerin kendilerine muayene yapmadan test yapmamaları konusunda bildirimde bulunduklarını belirtti. Sozcu.com.tr’nin konu hakkında sorularını ilettiği Sağlık Bakanlığı dönüş yapmadı.

ANADOLU'DA FİYAT 500 TL'YE ÇIKIYOR

Elazığ'da görüştüğümüz bir özel hastane tomografi testi yaptığını söyleyip muayene ücreti dahil 400 TL fiyat çıkardı.

Samsun'da bir özel hastane ise muayene ücreti almadan sadece PCR testine 500 TL istiyor. Hastane yetkilisi devlet hastanelerinde yoğunluk olduğu için işe girdiklerini Samsun'da çoğu özel hastanenin benzer fiyattan test yaptığını aktarıyor.

Edirne'de ulaştığımız bir sağlık tesisi yetkilisi hem PCR hem antikor testi yaptıklarını bunun karşılığında ise 500 TL aldıklarını aktarıyor. Bu hastanede test talebi ile gelen hastaya ekstra muayene yapılmıyor.

Muğla, Manisa ve Eskişehir'de özel hastanelere ulaşan SÖZCÜ muhabirleri testlerin 250 TL yaptırıldığını öğrendi.

“ÖZEL HASTANELER GÜVENLİ Mİ?”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Özel hastaneler ve yaptıkları testlerin henüz denetlenmediği için güvenli olup olmadığı belli değil” diyerek şöyle konuştu:

Özel hastanelerin yüzde 95'inde mikrobiyoloji uzmanı yok. Ama hepsi mikrobiyoloji laboratuar ruhsatı almışlar. Yurt dışına çıkışlar ve futbol federasyonu ile moleküler COVID-19 testi yapmak için anlaşmışlar. Açıklanan tablolardaki 90 binlere ulaşan testlerin yarısı yurt dışına gidenler ve futbol federasyonu rakamları. Buralarda yapılan PCR destlerine Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemine (LBYS) kaydı onaylanma şartı getirmiş. Ancak çok fazla test yapıldığı için henüz hastanelerde denetleme yapılmamış. Ama LBYS Kaydı zorunluluğu var.

Özel hastanede yapılan testlerin denetlenmediği için güvenilirliğinin soru işareti oluşturduğunu belirten Adıyaman, “Özel Hastaneler ve yaptıkları testler daha denetlenmediği için güvenli olup olmadığı belli değil. KKTC’ye, Almanya'ya gidenlerde Türkiye'de yapılan testleri negatif çıkıp, oralarda yapılan testlerde pozitif çıkanları göz önüne alırsak bunların daha fazla denetlenmesi gerektiği ortaya çıkar.” ifadelerini kullandı.