Corona virüsüne karşı geliştirilen aşıların testi için uygun fare bulunamıyor

Tüm dünya corona virüsüne karşı etkili bir ilaç ya da aşı geliştirilmesini beklerken, geliştirilen aşı ya da ilacın insandan önce test amaçlı deneneceği fare türünün temininde büyük sorun yaşandığı ortaya çıktı.

Bloomberg Businesweek dergisinde yer alan çarpıcı habere göre, corona virüse karşı ilaç ve aşı çalışmaları için ACE2 aktarmagenli fare türüne ihtiyaç var ancak şu an bu tür fare elde yok.

KAYNAK OLMADIĞI İÇİN LABORATUVAR KAPANMIŞ

Corona virüsü ailesinden olan ve 2003’te ortaya çıkan SARS (Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu) salgını sonrası aşı geliştirme çalışmaları kapsamında bu tür fareleri kullanan Iowa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Stanley Perlman’a ulaşan araştırmacılar “10 yıl önce kaynak yetersizliği nedeniyle laboratuvarı kapattık” yanıtıyla karşılaştı.

Neyse ki, Dr. Perlman’ın söz konusu farenin spermlerini dondurarak sakladığı ve bu dondurulmuş spermler kullanılarak ihtiyaç duyulan farelerin elde edileceği belirtildi. Ancak yeterli sayıda fare elde etmenin aylar sürebileceği belirtiliyor.

11 BİNDEN FAZLA FARE TÜRÜ VAR AMA İSTENEN TÜR YOK

ABD’nin Maine eyaletinde bulunan ve tıbbi araştırmacılara hayvan temin eden Jackson Laboratuvarı, 11 bini aşkın fare çeşidi satmasına rağmen ellerinde corona virüsü çalışmaları için uygun fare bulunmadığını açıkladı. Laboratuvarın küresel lojistik şefi Charles Miller, Dr. Perlman’dan aldıkları dondurulmuş spermleri kullanmaya başladıklarını dile getirdi.

Avustralya’daki Flinders Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nikolai Petrovsky, fare konusunda ciddi bir dar boğaz yaşandığını, araştırmacılar üzerinde geliştirilen aşıların hayvanlarda denenmeden doğrudan insanlar üzerinde kullanılması yönünde politik bir baskı olduğunu ancak bunun tehlikeli ve endişe verici olduğunu söyledi.