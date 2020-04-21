Corona virüsüne karşı harekete geçtiler! Ortak çalışacaklar

Video konferansla gerçekleştirilen toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, corona virüsü salgınıyla mücadele eden ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak için ortak operasyon ve finansman desteği için de işbirliği yapma kararı alındığı belirtildi.

Reuters’ta yer alan habere göre, ortak açıklamada, “Yetki ve politikalarımıza uygun olarak birlikte çalışmaya, ülkelerin ihtiyaçları konusunda bilgi alışverişi yapmaya ve dünyanın farklı bölgelerine yardımları ulaştırmak için ortak hareket etmekte kararlıyız” ifadesi kullanıldı.

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