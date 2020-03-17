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Corona virüsüne temassız işlem tedbiri!

Ülkemizde de görülmeye başlayan Corona virüsü salgını nedeniyle market ve benzeri alışverişlerde kağıt ve bozuk para kullanımı yerine kredi/banka kartlarındaki temassız ödeme sistemleri tercih edilmeye başlandı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Temassız ödemelerde işlem limitinin 18 Mart 2020 tarihi itibarıyla 250 TL'ye çıkarılacağını açıkladı.

17:55 -
Haberler Ekonomi
Corona virüsüne temassız işlem tedbiri!

Tüm dünyada yayılan salgın karşısında Türkiye’de alınan önlemlere ek olarak hızlı bir çözüm daha üretilerek temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti yükseltiliyor.

Güvenli olmasının yanı sıra hijyenik bir ödeme deneyimi sunan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18 Mart 2020 itibarıyla 250 TL’ye çıkartılıyor. Kartlar ve mobil cihazlarla yapılan temassız ödemeler 250 TL’ye kadar şifresiz, bu tutar üzerindeki işlemler ise şifreli olarak yapılmaya başlanacak.

NEDEN TEMASSIZ ÖDEME TERCİH EDİLMELİ?

Temassız ödemeler hızlı ve güvenli olmasının yanı sıra hijyenik olmasıyla da öne çıkıyor. Alışverişlerde kullanılan nakit paralar elden ele geçerek virüs ve bakterilerin yayılma riskini artırırken; temassız kartları kasa görevlisine vermek zorunda kalmıyorsunuz. Dolayısıyla elden ele geçmeyen kartlar virüs ve bakterilerin bulaşmasına da engel oluyor.

banka BKM Corona para Türkiye
Son güncelleme: 18:00 17.03.2020
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