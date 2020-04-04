Corona yüzünden satış olmayınca tavuklar telef oldu

Corona virüsünün ortaya çıkmasıyla yumurta fiyatlarında yaşanan düşüş yumurta üreticilerini zor duruma soktu. Sivas'ta yem almakta güçlük çeken bir yumurta üretim çiftliğinde tavuklar telef olmaya başladı.

Sivas kent merkezi Uzuntepe Mahallesi’nde 80 bin tavukla yumurta üretimi yapan Ömer Nazlım zor günler yaşıyor. Yumurtanın fiyatının düşmesiyle birlikte yem almakta güçlük çekmeye başladıklarını belirten Nazlım, tavukların telef olmaya başladığını söyledi.

250 BİN KAPASİTE 80 BİNE DÜŞTÜ

Corona virüsünün ortaya çıkmasıyla yumurta üretim çiftliğinin kapanma noktasına geldiğini belirten Nazlım, “Malum corona illeti çıktı. Bu bizim sektörü de olumsuz etkiledi. 250 bin kapasite olan çiftliğimiz şu anda 80 bin üretime düştü maalesef. Buda bizim için çok üzücü bir durum.

İhracatın yüzde 70'i Irak tarafına gidiyordu. Irak'ın kapıları kapatma dolayısıyla bu yumurta Türkiye'nin iç piyasasına dağıldı. Buda ister istemez fiyatları olumsuz bir şekilde etkiledi. Şu anda yumurtanın adeti 20 kuruş civarında. Koli olarak da 6, 6 buçuk Lira civarına denk geliyor.

Şu anda yumurtanın maliyeti 12 TL'ye dayanmakta. Ham madde şu anda ithal geldiği için dolar bazında yani. O yüzden aradaki uçurum bayağı büyüdü. Şu anda ne yapacağımızı bilemiyoruz. Çiftliğimiz kapanma aşamasına geldi. Hayvanlarımıza 3 gündür yem veremiyoruz.

Mermer tozu veriyoruz, bugün yada yarın yem alamazsak hepsi telef olmak üzere. Hayvanlarımız çok zor durumda, ölüler çıkmaya başladı aralarından “dedi. (İHA)