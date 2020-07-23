Corona, zayıflayan dolar, parasal teşvikler… Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor!

Altın fiyatları kelimenin tam anlamıyla aldı başını gidiyor. Gram altın hafta içi hemen her gün rekor tazelerken ons atın da 2011 yılında ulaştığı zirve seviyesine çok yaklaştı.

Dün en yüksek 412.43 TL seviyesine çıkan gram altın bugün, 415 TL’nin üzerine çıkarak rekor tazeledi. Ons altın da 1.888 dolar seviyesine kadar çıktı.

İç piyasada altın fiyatlarını en çok etkileyen dolar kuru, uzun süredir 6.85 seviyesinde sabit dururken, altın fiyatları dünyada yaşanan gelişmelerle yükselişte.

ERKAN: DOLARIN ZAYIFLAMASI ETKİLİ OLUYOR

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan altın fiyatları hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

Küresel ekonomiyi corona virüsü pandemisinin etkilerinden kurtarmak için daha fazla teşvik uygulanacağı beklentisi ile beraber fiyatların en yüksek seviyelerine yakın bir şekilde artış isteğini sürdürdüğünü belirten Erkan, “Yükselen güvenli liman alımları, büyümenin zayıflaması, corona virüsü vakalarının sayısındaki keskin artış, ABD bono faizlerinin dip seviyelerde yer alması gibi geniş perspektiften gelen desteğin yanı sıra, birkaç gündür küresel piyasalarda geniş çapta hissedilen dolar zayıflığı da destekleyici olmaktadır.” dedi.

“ANA EĞİLİM YÜKSELİŞ YÖNÜNDE OLMAYI SÜRDÜRMEKTE”

Hükümetlerin ve merkez bankalarının büyük çapta ekonomik ve parasal teşvikleri açıklamaya ve uygulamaya devam ettiğini belirten Erkan, “AB liderlerinin 750 milyar euroluk (390 milyar eurosu hibe olmak üzere) kurtarma fonunu onaylamalarının ardından Trump yönetimi de 1 ila 3 trilyon dolar büyüklüğünde devasa ekonomik teşvikleri devreye sokmak için Kongre nezdinde çalışmaktalar. Ana eğilim yükseliş yönünde olmayı sürdürmektedir.” dedi.

NALBANTLI: 2021’DE 2.300 DOLAR GÖRÜLEBİLİR

Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı da altın fiyatlarında yaşanan yükseliş hakkında sozcu.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.

Bol likidite ortamının yanında corona virüsünde ikinci dalga endişelerinin altın fiyatını yükselttiğini belirten Nalbantlı, “Ülkeler normalleşme sürecine girdi ancak vaka sayılarında yaşanan artış sonrası birçok ülkede yeniden kapanma ve karantinalar uygulanmaya başlandı. Şu anda yaşanan gelişmeleri değerlendirdiğimizde önümüzdeki dönemde altın fiyatının yükselmeye devam edeceğini ve yeni zirve görebileceğini düşünüyorum. 2021 yılında Ons altın 2.300 dolar, Gram altın ise 500 lira seviyelerine yükselebilir.” yorumunda bulundu.

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge ise ons altın için yeni hareket aralığının 1.850–1.900 dolar olduğunu belirtiyor.