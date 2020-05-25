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Coronadan etkilenen Lufthansa için kurtarma paketi!

Almanya'da hükümet ve Lufthansa, corona virüsü salgını nedeniyle zor günler yaşayan havayolu şirketinin kurtarılması için 9 milyar euroluk bir paket üzerinde uzlaştı.

22:58 -
Haberler Ekonomi
Coronadan etkilenen Lufthansa için kurtarma paketi!

Almanya Ekonomi ve Maliye Bakanlıklarından yapılan açıklamaya göre, paketle başta şirketin yüzde 20’si kamulaştırılacak. Bu oran, daha sonra gerekli görülürse artırılacak.

Anlaşmayla, şirkette iki yönetim kurulu üyesini hükümet atayacak. Ancak bu koltuklara “bağımsız uzmanlar” oturacak ve siyasi atamalar yapılamayacak.

YÜZDE 5’LİK EK HİSSE ALINABİLİR

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, anlaşma, 600 milyon eurosu ticari bankalardan olmak üzere, Ulusal Kalkınma Bankası’ndan 3 milyar euroluk kredi verilmesini öngörüyor.

5 milyar euro da şirketten alınan pay karşılığı ödenecek.

1 milyar euroluk nihai miktarla da yüzde 5 hisse daha alınabileceği belirtildi.

Anlaşmanın, Avrupa Komisyonu’nun rekabet yetkilileri tarafından onaylanması gerekiyor.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, Berlin ve Brüksel arasında “yoğun görüşmelerin” sürdüğü bildirildi.

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