Covid-19 aşısında KDV oranı yüzde 1 oldu

Covid-19 aşısı için uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı, yüzde 1 olarak belirlendi.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan “Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair” Cumhurbaşkanı Kararı’nda “Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşılarının, 31 Aralık 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) tesliminde, bu kararın 1'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.” ifadeleri yer aldı.

Söz konusu maddenin ilgili kısmında yüzde 1’lik vergi oranı yer alıyor.