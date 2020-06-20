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Cumhur İttifakı’ndan 3600 ek göstergeye ret

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, polisler, öğretmenler, sağlık çalışanları ve din görevlilerinin uzun zamandır beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesini bir kez daha TBMM gündemine taşıdı.

Deniz AYHAN
06:00 -
Haberler Ekonomi
Cumhur İttifakı’ndan 3600 ek göstergeye ret

Türkkan, “Seçim döneminde ağızdan kolayca çıkıyor, iktidar olunca unutuluyor ama vatandaş unutmadı” dedi. İYİ Parti'nin bu konuda bir Meclis Araştırması açılması önergesi ise MHP ve AKP oylarıyla reddedildi.

Türkkan, “3600 ek göstergeyle ilgili Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bütün partilerin genel başkanları, seçim meydanlarında vatandaşa söz verdiler. Parlamento açılır açılmaz sizin bu meseleyi çözeceğiz dediler.

Ama kulaklar sağır oldu, gözler kör, diliniz lal oldu. İki yıldır her şeye fırsat buldunuz. Polisin, sağlık çalışanının, din görevlisinin, öğretmenin 3600 ek göstergesine bir türlü sıra gelmiyor” dedi. Emeklilerin ücretlerinin iyileştirilmesi gerektiğini dile getiren Türkkan, “Meclis yaz tatiline girmeden evvel 3600 ek göstergeyi mutlaka ve mutlaka çözmesi gerekiyor” dedi.

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