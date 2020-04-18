Cumhurbaşkanlığı’nda teşkilatında düzenleme

Resmi Gazete'de yer alan düzenleme ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde değişiklik yapıldı.

Buna göre ‘gelir işlemlerine ait mevzuatı hazırlamak' ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Yerine şu düzenlemeler geldi:

Devlet gelirleri politikasının plan, program, genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde oluşturulmasına ilişkin çalışmaların koordinasyonunu sağlamak, uygulamayı izlemek.

Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetleri tespit etmek ve bunları önlemek amacıyla risk analizi yapmak.