Dağıtımlar başladı! Eczacılardan maske raporu

İsmail AKIN / Antalya Uğur ENÇ / Kocaeli Halil ATAŞ / Bursa

Corona virüsü tedbirleri kapsamında vatandaşa ücretsiz maske dağıtılacağı duyurulmuştu. İlk olarak e-PTT üzerinden kargo ile gönderileceği söylenen maskeler artan talep sonrasında Sağlık Bakanlığı'ndan gönderilen SMS şifreleri ile eczaneler tarafından dağıtılmaya başlandı.

Uygulamanın ilk günlerinde yaşanan çeşitli sıkıntılar nedeniyle pek çok vatandaş maskelere ulaşamadı. Türk Eczacıları Birliği yurdun dört bir yanında yaşanan sorunları derledi ve bir maske raporu oluşturdu. Raporun hazırlık süreci tamamlanmak üzere. Rapor tamamlandıktan sonra önümüzdeki hafta Sağlık Bakanlığı'na iletilecek.

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YÜKSEK RİSK GRUBUNDAKİLERDE MASKE YOK

Konuyla ilgili Sözcü'ye konuşan Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak maske dağıtımının olumlu bir karar olduğunu belirterek şöyle konuştu; “Maskelerin halkımıza ücretsiz bir şekilde veriliyor olmasından ve tıbbi bir maske olan ürünün eczane dışına çıkmamış olmasından memnunuz.

Biz eczacılar da bu süreçte önemli bir kamu görevi üstlenmiş olduk. Ancak elbette yeterli olmayan durumlar var. Çalışmak zorunda olan, dışarıya çıkmak zorunda olan pek çok vatandaşımız var maalesef. Sahadan bize yansıyanlardan öğrendiğimiz kadarıyla maskeye ulaşamayan kanser hastaları, diyaliz hastaları gibi yüksek risk grubundakiler var.”

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ÖZEL RAPOR HAZIRLANIYOR

Başkan Çolak maske sorunlarıyla ilgili bir rapor hazırladıklarını ifade ederek, “Farklı illerde ikamet edenler var. Bir yandan da vatandaş olmayan kişilerin, göçmen ve mültecilerin ya da şu anda ikametgahında olmayan kişilerin maskeye nasıl ulaşacağı konusunda çözülmemiş durumlar söz konusu. Bunların bir an evvel çözüme ulaştırılması gerekiyor. Biz de Türk Eczacıları Birliği olarak bu konulara ilişkin bir rapor hazırlama sürecindeyiz. Raporumuzu hızlı bir şekilde tamamlayıp Sağlık Bakanlığı'na ileteceğiz.” dedi.

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ANTALYA'DA DAĞITIM PAZARTESİ BAŞLAYACAK

Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin pazartesi gününden itibaren maske dağıtımına başlayacaklarını, sorunların çözümü için çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Antalya'da maske dağıtımımız Pazartesi günü başlayacak. Daha önce maske dağıtan illerde bazı teknik sorunlar yaşandığını duyduk.

Bakanlığımızın interaktif sayfamızda tahminim telefon numarasını değiştirme imkanı da veriyor. Biz henüz o aşamaya gelmedik. Daha bugün depolarımıza maske indirimleri yapılıyor. Pazartesi günü de eczanelerimize ulaştırılacak. Ancak Pazartesi gününden sonra bu sorunları aktarabilirim.

Şu anda bizde İstanbul ve Ankara'dan alabiliyoruz bunların cevaplarını. Bunların hepsinin önüne geçilebilecek son altyapı çalışmaları yapılıyor. Yani vatandaşın telefonu olmayabilir. Bunun da önüne geçilecek. Yani telefonu olmayan biri benim telefonumu yazıp bana gelecek. İstanbul ve Ankara'nın yaşadığı aksaklıları büyük bir ihtimalle biz yaşamayacağız” şeklinde konuştu.

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TELEFON HATTI BAŞKASININ ÜZERİNE OLANLAR…

Bursa'da da benzer sıkıntıların yaşandığı öğrenildi. Bursa'da telefon hattı bir başkasında olanlar için bir çalışma başlatıldı. Maske alamayan vatandaş, eczaneye giderek kimlik bilgilerini verecek.

Eczacı sisteme girerek maskesini alabilecek. Sistemle ilgili son çalışmalar yapılıyor. Söz konusu yeni sistemin kısa süre sonra tüm Türkiye'de uygulamaya girmesi bekleniyor.