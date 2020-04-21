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Danimarka ve Polonya’dan örnek vergi adımı

Danimarka ve Polonya, ülkesinde vergisini ödemeyen, vergi cennetlerine kayıtlı şirketlerin kurtarma paketlerinden faydalanmasını yasakladı.

Sozcu.com.tr
11:19 -
Haberler Ekonomi
Danimarka ve Polonya’dan örnek vergi adımı

Business Insider'da yer alan habere göre Danimarka ve Polonya vergi cennetlerine kayıtlı olan firmaların hükümetin corona virüsü yardımlarından yararlanmasını yasakladı.

Danimarka Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kurtarma paketinin Haziran ayına kadar uzatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yardım arayan şirketler vergilerini ödemek zorunda” ifadesi kullanıldı.

PAKETTEN PAY İSTEYEN VERGİSİNİ ÖDESİN

Polonya Maliye Bakanlığı da benzer bir düzenleme yaptı. Başbakan Mateusz Morawiecki 6 milyar dolarlık kurtarma paketinden pay isteyen şirketlerin vergilerini Polonya'da ödemesi gerektiğini belirtti.

Aralarında dünya devlerinin de bulunduğu bazı şirketler firma merkezlerini kurumlar vergisinin olmadığı veya çok düşük olduğu ülkelere taşıyor. Vergi cennetleri arasında Bahamalar, Andorra, Bermuda ve Virgin Adaları gibi ada ülkeleri bulunuyor.

İngiltere'de vergi araştırmaları yapan Tax Justice UK'nin direktörü Robert Palmer, “İngiltere'de Danimarka'nın izlediği yolu izlemeli” diye konuştu.

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Son güncelleme: 11:45 21.04.2020
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