Davos’a kimler katılacak?

Zirve bu yıl “Uyumlu ve sürdürülebilir bir dünya için ortaklar” temasıyla toplanacak. 21 Ocak'ta (yarın) başlayacak etkinlik 24 Ocak'ta son bulacak.

Türkiye'ye Davos'ta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal temsil edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘one minute' olayının ardından geçen 11 yıldan beri Davos zirvesine katılmıyor.

İşte bu yıl Davos'a katılan dikkat çeken liderler:

ABD Başkanı Donald Trump: Hakkında açılan azil soruşturması sebebiyle zor günler geçiren Trump için zirve iyi bir fırsat olacak. Davos’un Trump'ın ABD'nin Orta Doğu politikası üzerine açıklamalarda bulunması için fırsat olacağı yorumları yapılıyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Almanya'nın eski Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, AB Komisyonu Başkanı olduktan sonra yeşil enerji hakkında yaptığı çıkışlar ile dikkatleri üzerine çekmişti.

İklim aktivisti Gretha Thunberg: 17 yaşındaki İsveçli iklim değişikliği aktivisti Gretha Thurberg Time Dergisi tarafından 2019 yılının insanı seçildi. Thunberg'in zirvede kendisini ‘sevimli bir çocuk' olarak tanımlayan Donald Trump ile karşılaşıp karşılaşmayacağı merak ediliyor.

Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei: ABD'nin yaptırımlarıyla zor zamanlar geçiren Google'ın işletim sistemi desteğini çektiği Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei Davos'ta yerini alacak. Teknoloji devinin ABD Başkanı Donald Trump ile zirvede bir araya gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva: Geçen yıl IMF Başkanı olan Kristalina Georgieva'nın ilk Davos'u olacak.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva / Fotoğraf: REUTERSFon Yöneticisi George Soros: Dünyanın pek çok ülkesinde rejim değiştirmek için çalışmalarda bulunduğu iddia edilen Macar asıllı ABD'li iş insanı George Soros da Davos'ta yerini alacak.