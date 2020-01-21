Davos’ta özel jet tartışması

Bu yıl iklim değişikliği temasıyla gerçekleşecek olan Davos'taki 50. Dünya Ekonomik Forumu toplantısı başlıyor. 21 Ocak-24 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek toplantıya Türkiye'den ve dünyadan kritik isimler katılacak.

ABD Başkanı Donald Trump zirvenin açılış konuşmasını yaparken iklim aktivisti Gretha Thunberg de zirveye katıldı. Türkiye'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal Davos'ta yer alacak.

Toplantının teması iklim değişikliği olmasına rağmen yine onlarca özel jetin Davos'a iniyor olması uluslararası basının tepkisini çekti. Business Insider haberi okurlarına, “Davos iklim değişikliğine odaklandığını söylüyor ama milyarderleri ve dünya liderleri özel jet kullanmaya devam ediyor” başlığı ile duyurdu.

CNN ise “Davos'un VIP'leri iklim değişikliği konusunda endişeli. Hâlâ özel jet kullanıyorlar” diyerek tavrını ortaya koydu.

Yapılan araştırmalara göre küresel ısınmanın yüzde 5'ine ticari uçuşlar neden oluyor. CNN'de yer alan habere göre Dünya Ekonomik Forumu yetkilileri Davos'ta kullanılan servis araçlarının yüzde 88'inin elektrikli veya hibrit olduğunu söylüyor. Davos'un bu yıl üç bin uluslararası ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.