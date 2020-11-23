‘Deli Dumrul’ projelerine inceleme sözü

Halka geçmediği köprü, kullanmadığı otoyol, gitmediği havaalanı için dolar üzerinden para ödettiren kamu-özel işbirliği (KÖİ) projelerine Meclis'te şikayet yağdı. Şikayetleri tek tek not alan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, KÖİ yöntemiyle yapılan projeleri akılcı ve daha sağlıklı bir şekilde inceleyip ona göre hareket edecekleri sözünü verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçe yasa teklifi üzerindeki görüşmeler sırasında yeni Bakan Elvan'a en yoğun şikayet KÖİ projeleri için geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan görüşmelerde milletvekilleri, geçenden de geçmeyenden de para alındığı için ‘Deli Dumrul projeleri' diye ifade edilmeye başlanan KÖİ sözleşmelerinin kamuoyuna açıklanmasını ve ödemelerin dövizden TL'ye dönüştürülmesini istedi. Milletvekilleri, gizli sözleşmelerle kamunun ne kadar döviz borcu altına sokulduğunun açıklanmasını ve sözleşmelerin kamu yararına değiştirilmesini de talep etti.

Bakan Elvan ise Osmangazi Köprüsü gibi araç geçiş garantisi verilen projelere devlet tarafından garanti ödemelerinin yapıldığını, ancak geçen araç sayısında sürekli artışlar olduğunu söyledi. Elvan, bu nedenle 15 yıl boyunca sürekli yüksek garanti ödemesi yapılmasına gerek kalmayacağını belirtti.

KAPSAMLI ÇALIŞMA

Elvan, şunları söyledi: “Elbette KÖİ yatırımlarını yaparken ince eleyip sık dokumalıyız. Hem Strateji Bütçe Başkanlığı'nda hem de Hazine tarafında son derece sağlam, güçlü bir ekibimiz var. Zaten 2021 yılı için belirli limitler konulduğunu ifade ettim. Arkadaşlarımızla daha rasyonel, daha sağlıklı bir yaklaşım içerisinde bunları inceleyeceğiz, değerlendireceğiz ve ona göre hareket edeceğiz.”

KAMUYA FATURASI 820 MİLYAR LİRA

CHP Milletvekili Abdüllatif Şener “Şehir hastanelerinin ileriye dönük olarak kamuya yükü 820 milyar lira, Osmangazi Köprüsü'nün yükü 100 milyar liradır. Osmangazi Köprüsü'nden geçiş 40 dolar. TL karşılığı 308 lira yapıyor. Bunun 118 lirasını köprüden geçenler, 190 lirasını devlet bütçesi ödüyor. Yılda 14 milyon 600 bin araç geçiş garantisi verildiğine göre 22 yılda yaklaşık 13 milyar dolar para ediyor. Bu da 100 milyar TL eder. 100 milyar liraya bir değil 100 tane köprü yapılır” dedi. İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta ise “Sayın Bakan, Allah rızası için bir bakın, burada çok büyük bir vurgun var. Bu sözleşmeleri mutlaka tadil etmek durumundasınız” diye konuştu.