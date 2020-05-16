Delik bütçeyi salgın çarptı

4 aylık bütçe açığı, bütün zamanların rekorunu kırarak 72.8 milyar liraya çıktı. Bütçeden 4 ayda yapılan faiz harcaması 38 milyardan 55 milyara çıkarken, Covid-19 salgını dolayısıyla alınan önlemlerin etkisiyle birçok vergi gelirinde düşüş yaşandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bu yılın ocak-nisan dönemi bütçe gerçekleşme sonuçlarını açıkladı. Resmi verilere göre, geçen yılın nisan ayında 76 milyar lira olan bütçe harcamaları bu yılın nisan ayında 108 milyar liraya çıkmasına karşın bütçe gelirleri sadece 8 milyar lira artarak 65.2 milyar düzeyinde kaldı.

Böylece gecen yıl nisanda 18.3 milyar lira olan aylık açık bu yıl 43.2 milyara çıkarak yeni bir rekor kırdı.