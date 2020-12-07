Denizbank’tan 780 milyon dolar sendikasyon kredisi

Koordinatörlük görevini Bank of America, Emirates NBD Capital ve MashreqBank'ın üstlendikleri, Mizuho Bank'ın aracı banka olduğu işlemde 9 adet uluslararası banka da Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyici (MLA) olarak yer aldı. 367 gün vadeli kredinin dolar maliyeti Libor +%2.50, euro maliyeti ise Euribor +%2.25 seviyesinde gerçekleşti.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “2019 yılında bir Türk bankası tarafından sağlanan en büyük taze finansmana imza atmıştık. Finansal istikrar ve ülkemize taze dış kaynak girişinin çok önem taşıdığı bu dönemde, sektör borç çevirme ortalaması yüzde 90'larda iken, yüzde 115 yenileme oranıyla ikinci yarıyıl işlemleri içinde yine en yüksek tutar artışını sağladık. Turizm, gemicilik, ihracata yönelik sanayi ve tarım başta olmak üzere müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullandırılacak bu kredi ile ekonomiye sağlayacağımız katkı sadece bankamız için değil bankacılık sektörü açısından da son derece iftihar edilecek bir durumdur. ENBD gibi kuvvetli bir grubun hissedarlığında, seküritizasyon ve VTMK gibi nitelikli ürünlerle yeni dış kaynaklar sağlayarak, Türkiye'nin yarınlarına destek olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.