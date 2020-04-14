Denizlili iş insanı corona virüsünden hayatını kaybetti

Denizli’de, tekstilci iş insanı Besalet Küçüker (82), corona virüsü tedavisi gördüğü özel hastanede yaşamını kaybetti. Küçüker’in damadı olan, iş insanı Taştan Kardaşlar da corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Besalet Küçüker, bir süre önce özel hastanede ‘Covid-19’ teşhisiyle tedaviye alındı. Testi pozitif çıkan ve 2 haftadır hastanede corona virüsü tedavisi süren Küçüker, bu sabah yaşamını yitirdi.

DAMADI 2 NİSAN’DA HAYATINI KAYBETTİ

Küçüker’in ölümü, iş dünyasında üzüntüye neden oldu. Tüm yaşamını Denizli tekstil sektörüne adayan Besalet Küçüker, bugün kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık’ta son yolculuğa uğurlandı.

Besalet Küçüker’in damadı olan, iş insanı Taştan Kardaşlar’da da corona virüsü tespit edilmiş ve 2 Nisan’da hayatını kaybetmişti. (DHA)