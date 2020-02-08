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Depremde zarar görmüş esnafın kredi ve faizini TESKOMB ödeyecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Malatya ve Elazığ’da depremden zarar görmüş olan esnafımızın kredi borçlarını 1 yıl süreyle hem ana parasını hem faizini TESKOMB ödeyecek. Yani ötemelek değil 1 yıllık kredi ana borcunu ve faizini üstleniyor" dedi.

15:04 -
Haberler Ekonomi
Depremde zarar görmüş esnafın kredi ve faizini TESKOMB ödeyecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 24 Ocak’ta 6.8’lik depremin yaşandığı Elazığ’a gelerek Valilik kriz merkezinde yaptığı açıklamada, depremden zarar gören esnafın kredi ve faizini 1 yıl boyuncu Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından ödeneceğini belirtti.

FAİZSİZ KREDİ BAŞVURULARI PAZARTESİ BAŞLIYOR

İkinci bir çalışma daha yaptıklarını anımsatan Pekcan, “Esnafımız talep ederlerse 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kullanabilecekler. Bunu ister TESKOMB üzerinden ister Halk Bankası üzerinden alabilecekler, Pazartesi'den itibaren de başvuru yapıp kredilerini kullanabilirler” diyerek sözlerini tamamladı. (İHA)

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