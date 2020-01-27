Depremin vurduğu illerde emlakta son durum

Depremin vurduğu Elazığ’da vatandaşların oturdukları konutların güvenliği hakkında akıllarında soru işaretleri oluşurken Elazığ’da 42 bin 955, Malatya’da 62 bin 680 konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunuyor.

Evlerinden tahliye edilen vatandaşlar AFAD’ın sağladığı 24.402 çadırda kalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına göre TOKİ en kısa zamanda vatandaşlar için bölgede ev inşa edecek. Ayrıca evi tamamen yıkılana 41 bin TL yardım da yapılacak. Eşyasını alabilen vatandaşlara ise yaklaşık 11 bin lira kira yardımı yapılacak. Orta hasarlı evlerde oturanlara ise 5 bin lira destek ve 27 bin lira güçlendirme kredisi verilecek.

ELAZIĞ EMLAKÇILAR ODASI: ÜZERİNDEN ZAMAN GEÇMESİ LAZIM

Evini değiştirmek isteyen vatandaşlar ise yeni ev arayışına girecek. Bölgedeki emlak uzmanlarına göre özellikle deprem yönetmeliği çıktıktan yani 2000 yılından sonra inşa edilen konutlara talep olma ihtimali bulunuyor. Elazığ Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Albayrak sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Daha enkaz yerde duruyor. Üzerinden zaman geçmesi lazım fakat yeni binaların kiralarında bir artış olabilir” diyor. Albayrak semtine göre ev fiyatlarının 150 bin TL ila 250 bin TL arasında değiştiğini söylüyor.

ÖZGÜL: KONUTLARDA SIKINTILAR GÖZÜKÜYOR

Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül ise Malatya kent merkezindeki binaların eksi olduğunu söylerken belediyenin binalarda inceleme yaptığını belirtiyor. Özgül piyasada yaptıkları incelemeler sonucu üç dört gündür kiralık veya satılık ev sorulmadığını anlatıyor. Özgül, “Deprem yönetmeliğinden önceki yapılan konutlarda sıkıntılar gözüküyor. İlerleyen günlerde bu konutlardan çıkışlar olacaktır” diyor.

Özgül’ün verdiği rakamlara göre Malatya merkezde kiralık 2+1 konutun aylık kira ücretinin 650-700 TL. Yine merkezde 2000 öncesi satılık dairelerin fiyatı 150 bin TL ila 300 bin TL arasında değişiyor. Sıfır binaların fiyatının ise 600 bin TL’ye kadar çıktığı anlatılıyor.

‘DASK EKİPLERİNİN İNCELEMESİ SONRASI PARALAR ÖDENMEYE BAŞLAYACAK’

İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Turusan Bağcı ise Elazığ’da Zorunlu Deprem Sigortası oranının yüzde 35 olduğunu vurguluyor. Bağcı, “Elazığ’da Zorunlu Deprem Sigortası yaptıran konutların oranı sadece yüzde 35. Elazığ’da 80.000 Malatya’da 102.706 konut Depreme Sigortasız yakalandı. Bazı Sigorta Şirketleri Depremin ertesi günü Elazığ’a giderek incelemelere başladılar.

İlk 24 saatde 10 ilden Zorunlu Deprem Sigortası olup da Depremde hasar gören 2 bin üzerinde konuttan hasar ihbarı gelmiş durumda. Bu sayının 25 bini geçmesini bekliyoruz. Enkaz arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından hasarlı konutlarda gerekli incelemeler yapılacak ardından sigortalı konutların hasarları doğal afet sigorta kurumu tarafından ödenmeye başlayacak” diyor.