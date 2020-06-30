Destek kredisi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Ziraat Bankası destek kredisi sorgulama…

Kamu bankalarından Ziraat Bankası’nın bireysel temel ihtiyaç destek kredisi başvuruları sürüyor. Binlerce vatandaş destek kredileriyle pandemi sürecinde zorlandığı ödemeleri destek kredisiyle tamamlamaya çalışıyor. Bu kapsamda Ziraat Bankası’nın 6 ay ödemesiz, 10 bin TL’ye kadar olan ve 36 ay vadeli destek kredisi başvurularına olan ilgi artıyor. Bireysel temel ihtiyaç destek kredisine başvuru işlemlerini ve sonuç sorgulama linklerini sayfamızdan bulabilirsiniz.

TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ NASIL KULLANILACAK?

Krediye başvuru yapan ve olumlu sonuçlandığına dair SMS yoluyla bilgilendirilen vatandaşlar, bankaların mobil uygulamaları üzerinden kredileri aktif hale getirebilecek. Kredisi onaylanan kişilerin, krediyi aktif hale getirmesi için şu yolları uygulaması gerekir;

Uygulamalardaki ‘İhtiyaç Kredisi' sekmesine tıklayarak, ‘Temel destek ihtiyaç kredisini seçin. Sonrasında ise talep ettiğininiz miktarı ve vade sayısını seçmeniz gerekiyor. Devam sekmesine basarak işlemi sonuçlandırın.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANAMAYACAK?

Açık takip kaydı bulunan, açık karşılıksız çeki olan, açık protestolu senedi bulunanlar hane halkı/eşlerden biri kredi kullanmışsa diğeri kullanmayacak. Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaletli kredi eşit taksitlerle ödenecek.

TEMEL DESTEK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SORGULAMA

Temel ihtiyaç destek kredisine başvuran vatandaşların merakla beklediği sorunun cevabı belli oldu. Krediye başvuru yapan kimselere bilgilendirme mesajları gelmeye başladı. Başvuru yapan vatandaşlara SMS yoluyla bilgi gitmeye başladı.

1 Nisan’da başlayan Temel ihtiyaç destek kredisi başvurularına yoğun ilgi olduğu biliniyor. Bankaların ilgili birimleri, kredi başvurularını sonuçlandırmak için çalışıyor. Temel ihtiyaç kredisine başvuru yapan vatandaşlar, aşağıdaki linkler aracılığıyla sonuçları kontrol edebilir…

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SORGULAMA EKRANI

KREDİ BAŞVURUM HANGİ AŞAMADA?

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adresinden takip edebiliriniz.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?

5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

DESTEK KREDİSİ KİMLERE VERİLİYOR?

Açık takip kaydı bulunmayan, açık karşılıksız çeki olmayan, açık protestolu senedi bulunmayanlar ve hane geliri 5 bin TL’nin altında olan kimseler krediden yararlanabiliyor. Hane halkı/eşlerden biri kredi kullanmışsa diğeri kullanmayacak.