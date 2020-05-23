Deutsche Bank’tan bir ay maaş ödememe teklifi

Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank yöneticilerine bir ay maaş ödememeyi önerdi. Banka tarafından perşembe günü yapılan toplantıda şirketin içinde bulunduğu durum dolayısıyla yöneticilerin bir aylık maaşlarından vazgeçmesi gerektiği vurgulandı. Banka bir aylık maaş almama durumunun gönüllülük esasına göre ilerleyeceğini söyledi.

Financial Times’ta yer alan habere göre Deutsche Bank’tan yapılan açıklamada, “Yönetim kurulumuz ve yönetim komitemiz gönüllü maaş ödenmemesi programını daha geniş kitlelere yaymaya hazırlanıyor. Orta düzey yöneticilere de bu imkanı veriyoruz” ifadesi kullanıldı.

1 MİLYON EURONUN ÜZERİNDE KAZANAN 583 PERSONEL VAR

Almanya ekonomisi tarihinin en iyi dönemlerinden birini geçirse de Deutsche Bank yatırım bankacılığı alanında yaşanan sorunlar sebebiyle corona virüsüne hazırlıksız bir dönemde yakalandı. Banka 2022 yılına kadar 18 bin çalışanının işine son vermeye hazırlanıyor. Firmada yıllık maaşı 1 milyon euronun üzerinde olan 583 personel bulunuyor.

Maaşının kesilmesi istenen üst düzey bir yönetici karardan memnun olmadığını söyledi. İsmini açıklamak istemeyen başka üst düzey bir banka çalışanı ise “Banka bizlerden hediye istiyor” diye konuştu.