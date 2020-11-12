Dev bankalar faiz tahminlerini açıkladı

ABD’li yatırım bankası JPMorgan, yeni ekonomi yönetiminden gelen politika değişikliği sinyallerine atıfta bulunarak TL için tavsiyesini “ağırlık azalt”tan “piyasa ağırlığı”na yükseltirken TCMB’nin 19 Kasım toplantısında 500 baz puan faiz artırımına gideceğini tahmin etti.

JPMorgan analisti Yarkın Cebeci ve Saad Siddiqui, bankanın müşterilerine gönderdikleri raporda “Yeni ekibin ilk sınavı gelecek haftaki para politikası toplantısı olacak” dedi.

Raporda, “Oldukça büyük bir faiz artırımına gideceklerini ve politika çerçevesini daha şeffaf ve öngörülebilir yapmak için sadeleştireceklerini düşünüyoruz” denildi.

Raporda Türkiye’nin orta vadede daralan döviz rezervini tekrar artırabilmesi ve yabancı yatırım çekebilmesi için “devamlı bir sıkı para politikası tutumu gerekli olacaktır” denildi.

GOLDMAN SACHS 475 BAZ PUAN TAHMİNİNDE BULUNDU

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, ekonomi yönetimindeki değişikliğin ardından TCMB’nin 19 Kasım toplantısında politika faizinde 475 baz puana varan artırım yapabileceği tahmininde bulundu.

Goldman Sachs tarafından yayımlanan raporda %10.25’te olan politika faizinin 475 baz puan artışla %15’e yükseltilebileceği ifade edilirken, dolar/TL’nin bu seviyelerden de gerilemesi hakkında şüphe belirtildi.

TL dolar karşısında geçen hafta cuma gününden bu yana %8’in üzerinde değer kazandı ve geçen hafta gördüğü 8.58 zirvesinden 7.8’in altına kadar geriledi.

GÖRÜŞLER OLUMLUYA DÖNDÜ Societe Generale ve Citi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomik stratejinin benimseneceğiyle ilgili yaptığı açıklama sonrasında Türk lirası ile ilgili görüşlerini olumluya çevirdi. Societe Generale, TL'de dolar ve euroya karşı uzun pozisyon alma önerisinde bulundu.

Politika faizinin %15’e yükseltilmesi halinde, ağırlıklı ortalama fonlama faizi zaten dün itibarıyla %14.36’da olduğu için pratikte sınırlı bir faiz artırımı yapılmış olacak.

Goldman Sachs analisti Murat Unur, yayımladığı raporda “Para politikasının yönünün değiştiği açık, ancak… (TCMB’nin) daha ne kadar sıkılaşma yapabileceği ve bunu ne süre devam ettirebileceğini tahmin etmek güç” dedi.

Raporda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dünkü konuşmasında yüksek faizin yüksek enflasyona yol açtığını tekrar söylemesi dolayısıyla faiz artırımına tek seferlik yeşil ışık yakılmış olabileceğine dikkat çekildi. (sozcu.com.tr-REUTERS)

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