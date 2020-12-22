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Dev posta şirketi bazı ülkelere teslimatları durdurdu

İngiliz posta şirketi Royal Mail yeni gelen seyahat kısıtlamalarının ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelere teslimatı durdurdu.

Güncellenme: 10:06, 22/12/2020
Haberler Ekonomi
Dev posta şirketi bazı ülkelere teslimatları durdurdu

İngiliz posta şirketi Royal Mail bazı ülkelerin kapılarını corona virüsü nedeniyle kapatmaları ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle bu ülkelere teslimatlarını durdurdu.

Şirketin web sitesinde yer alan açıklamada Kanada ve Türkiye’nin yanı sıra aralarında Almanya, Fransa ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinin de bulunduğu bazı ülkelerin “askıya alınanlar” listesine eklendiği ifade edildi.

20 ÜLKE SEYAHATİ DURDURDU, 3 ÜLKE SINIRLARINI KAPATTI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın çok bulaşıcı yeni tip corona virüsünün ülke için tehlike teşkil ettiğine dair uyarıda bulunmasının ardından Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Avusturya, İsviçre, İrlanda, Belçika, İsrail, Kanada ve Türkiye İngiltere’ye seyahati durduran ülkeler arasında yer almışlardı.

Bu ülkelerin ardından Hindistan, Pakistan, Polonya, İspanya, İsviçre, İsveç, Rusya, Ürdün ve Hong Kong İngiltere ile seyahati durdururken Suudi Arabistan, Kuveyt ve Umman İngiltere’ye sınırlarını tamamen kapattı. (REUTERS)

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