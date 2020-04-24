Dev satın almaya onay çıktı

Corona virüsü salgını tüm dünyada ekonomik dengeleri altüst etti. Birçok dev şirket, tarihinin en zorlu dönemlerinden geçiyor. Ancak bu sıkıntılı periyotta Avrupa'da büyük bir satın alma işlemi tamamlanmak üzere.

CNBC’de yer alan habere göre, Hollandalı online yemek siparişi şirketi Takeaway.com’un Britanyalı rakibi Just Eat'i satın alması için taraflar bir süredir görüşme halindeydi. İki firma, 7.6 milyar dolara el sıkıştı.

Ancak satın almanın önünde büyük bir engel vardı: Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA)… Kurum, bu satın alma işleminin piyasadaki rekabeti olumsuz yönde etkileyip etkilemeyeceği konusunda uzun bir araştırma yaptı.

‘REKABETE DARBE VURMAYACAK’

CMA'nın üst düzey yöneticilerinden Colin Raftery, konuyla ilgili beklenen kararı sonunda açıklayarak, “Bu anlaşmanın Birleşik Krallık'taki pazarı nasıl etkileyeceğini inceledik. Rekabete bir darbe vurmayacağı sonucuna varmaktan dolayı memnunuz” ifadelerini kullandı.

Raftery, Birleşik Krallık'ta milyonlarca insanın online yemek siparişi uygulamalarını kullandığını belirterek, “Onların bu anlaşmadan olumsuz etkilenmeyeceğinden emin olmak zorundaydık. Bunun olmayacağına ikna olduktan sonra, birleşmenin önünde bir engel kalmadı” dedi.

AMAZON DA DELİVEROO’YA YATIRIM YAPMIŞTI

Böylece Takeaway.com, 2016'da çekildiği Birleşik Krallık pazarına iddialı bir şekilde geri dönmüş olacak.

Birleşik Krallık'ta kısa süre önce de Amazon'un, bir diğer online yemek siparişi firması Deliveroo'ya yatırım yapması için ön onayı verilmişti.