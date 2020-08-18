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Dev şirket 7 bin kişinin işine son verecek

Marks & Spencer (M&S) corona virüsü salgınının ekonomik etkileri nedeniyle 7 bin kişiyi daha işten çıkaracak.

16:54 -
Haberler Ekonomi
Dev şirket 7 bin kişinin işine son verecek

Marks & Spencer (M&S) corona virüsü salgınının ekonomik etkileri nedeniyle 7 bin kişiyi daha işten çıkarmaya karar verirken zaten zorda olan İngiltere perakende sektörüne bir darbe daha gelmiş oldu.

Şirketten yapılan açıklamada “Ticarette önemli değişikliklerin olduğu açıkça görülüyor ve henüz corona virüsünün satışları hangi seviyeye getireceğini bilmek için çok erken olsa da bu değişikliklere uyum sağlamak için adım atmak zorundayız” denildi.

Şirket geçtiğimiz ay 950 mağaza yöneticisinin işine son vermişti. 136 yıl önce kurulan M&S’ın İngiltere’de yaklaşık 78,000 çalışanı bulunuyor.

İngiltere’de perakende sektöründeki Boots, John Lewis, Dixons Caprhone DC.L ve WH Smith gibi önemli şirketler corona virüsü salgını nedeniyle çalışanlarının işine son vermek zorunda kalmışlardı. (REUTERS)

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Son güncelleme: 16:56 18.08.2020
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