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Dev şirket Borsa İstanbul’a gelebilir

Domino’s Pizza’nın ana şirketi DP Eurasia, şirketin Borsa İstanbul’da işlem görmesi veya Türkiye’deki iştirakinin Borsa İstanbul’da halka arzını değerlendirme kararı aldı.

Güncellenme: 11:18, 15/12/2020
Haberler Ekonomi
Dev şirket Borsa İstanbul’a gelebilir

Domino’s Pizza markasının Türkiye ve Rusya başta olmak üzere dört ülkede frachise haklarının sahibi olan DP Eurasia NV, kendisini Borsa İstanbul’a kote etmek veya Türkiye birimini Borsa İstanbul’da halka arz etmeyi değerlendirecek.

Hali hazırda Londra borsasına kote olan DP Eurasia tarafından yapılan açıklamada, “Yönetim kurulu şirketin temel faaliyet pazarlarından Türkiye’deki yatırım hikayesine yeni yatırımcıların ilgi duyacağı bir fırsat olduğunu değerlendirmektedir. Buna bağlı olarak yönetim kurulu şirketin Borsa İstanbul’a da kote edilmesi veya Türkiye faaliyetlerinin Borsa İstanbul’da halka arzını değerlendirmeye karar vermiştir” denildi.

Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan’da franchise haklarına sahip şirketin hissedarları arasında özel sermaye fonu yönetici Turkven de bulunuyor. (REUTERS)

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