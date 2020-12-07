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Dev şirketin CEO’sundan sürpriz istifa kararı

2020 yılının son çeyreğinde 1,85 milyar euroluk cirosuyla sektörde lider konuma yükselen Avrupa'nın en büyük online moda sitesi Zalandonun CEOsu Rubin Ritter, eşinin kariyeri için görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Güncellenme: 13:34, 07/12/2020
Haberler Ekonomi
Dev şirketin CEO’sundan sürpriz istifa kararı

Avrupa’nın en büyük online moda sitesi Zalando’nun CEOsu Rubin Ritter, eşinin mesleki tutkularının öncelikli olması gerektiğini söyleyerek görevinden istifa etmeyi planladığını açıkladı.

Avrupa’nın en büyük online moda sitesi Zalando’nun CEOsu Rubin Ritter, aldığı milyon dolarlık maaşını elinin tersiyle iterek, sürpriz şekilde istifa kararı aldı.

“AİLEME DAHA FAZLA ZAMAN AYIRMAK İSTİYORUM”

Ritter, aldığı istifa kararına ilişkin yaptığı açıklamada “Zalando’nun önceliğim olduğu muhteşem 11 yılın ardından hayatıma yeni bir yön verme zamanının geldiğini hissediyorum. Aileme daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Eşim ve ben, önümüzdeki yıllarda onun mesleki tutkularının öncelikli olması konusunda hemfikiriz. Bu nedenle görevimden ayrılmak istiyorum” dedi.

Avrupa’nın en büyük online moda sitesi Zalando 2020 yılının son çeyreğinde 1,85 milyar euroluk cirosuyla sektörde lider konumuna yükseldi. (DHA)

Avrupa istifa Moda
Yayınlanma Tarihi:13:28,
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