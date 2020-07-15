Dev şirketlerde istihdam yerinde saydı

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) önceki gün yayımladığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” (İSO 500) araştırmasında istihdam verileri dikkat çekti.

2019'da İSO 500'deki şirketlerin toplam net satışları, bir önceki yıla göre yüzde 15,9 oranında artışla 1 trilyon 143 milyar TL'ye yükselirken, toplam istihdam (çalışan sayısı) yüzde 0,9 artışla 696 bin 792 oldu.

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarında istihdamdaki artış miktar olarak da 6 bin 88 gibi çok düşük bir seviyede kaldı.

SANAYİDE TOPLAM İSTİHDAM 5,6 MİLYON

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu dönemde toplam sanayi istihdamı, yüzde 5,4 artışla 5 milyon 383 binden 5 milyon 674 bine yükseldi. Oransal olarak, İSO 500’deki istihdam artışı, toplam sanayi istihdamındaki artışın gerisinde kaldı. Bu dönemde Türkiye genelinde toplam istihdam ise kişi sayısı olarak 658 bin, oran olarak yüzde 2,3 azalışla 28 milyon 80 bine geriledi.

Son 10 yıllık döneme bakıldığında İSO 500’deki şirketlerin toplam net satışları yüzde 352 artışla 271 milyar TL’den 1 trilyon 143 milyar TL’ye yükselirken, istihdamdaki artış yüzde 35 oldu.

Son 10 yılda sanayideki toplam istihdam ise yüzde 33 arttı.