Dev şirketten kritik karar! 12 binden fazla kişiyi işten çıkartacak

Dünyaca ünlü şirketten yapılan açıklamada, 6 bin 770 kişinin iş akdinin feshedileceği ve 5 bin 220 kişinin de “gönüllü” olarak tazminatını alıp şirketten ayrılacağı belirtildi.

Boeing geçen ay, küresel iş gücünün yüzde 10’unu, yani 16 bine yakın kişiyi işten çıkartacağını duyurmuştu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, işten çıkarmalarla ilgili açıklama yapan Boeing Yönetim Kurulu Başkanı Dave Calhoun “Keşke başka bir yol olsaydı” diye konuştu.

Dev şirketin, yaşanan iki uçak kazasının ardından 737 Max modelinin uçamaması ve corona virüsü salgını nedeniyle zor günler geçirdiği ifade edildi.

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