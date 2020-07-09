Devletin deniz taşıtlarına sıfır ÖTV ile yakıt verilecek!

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin deniz araçlarına verilecek akaryakıtta özel tüketim vergisi (ÖTV) sıfırlandı.

Bakanlar Kurulu’nun 200/5868 sayılı kararnamesinde değişiklik yapan ve Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararı uyarınca bu kapsamdaki deniz araçlarına verilen akaryakıta ÖTV uygulanmayacak.

Söz konusu Bakanlar Kurulu kararnamesi, Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek kaydıyla verilecek akaryakıtın ÖTV tutarını sıfıra indiriyor.

Cumhurbaşkanı kararıyla, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin deniz araçları da kararname kapsamına alındı. (REUTERS)