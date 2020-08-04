Diageo’nun içki satışları dünyada yüzde 8, Türkiye’de yüzde 6 azaldı

Dünyanın en büyük alkollü içki üreticisi Diageo’nun satışları, salgının etkisiyle Kuzey Amerika hariç dünyanın geri kalanında sert düşüş gösterdi.

Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre, 1 Temmuz 2019-30 Haziran 2020 dönemini kapsayan mali yılda şirketin organik net satışları (birleşme ve satın alma ile kur etkileri dışarıda tutulduğunda) yüzde 8,4 azaldı. Beklentiler, yüzde 7,3’lük azalış yönündeydi.

Şirketin net satışlarındaki azalış, corona virüsü salgınının etkili olduğu 2020’nin ilk yarısında yüzde 23 oldu. Bu dönemde en sert azalış, yüzde 40 ile “Latin Amerika ve Karayipler” pazarında görüldü. Bu dönemde tüm pazarlarda net satışta düşüş görülürken, Kuzey Amerika pazarındaki düşüş yüzde 1 ile nispeten sınırlı oldu.

Şirketin CEO’su Ivan Menezes, salgının mali yılın ilk yarısındaki güçlü performansı sildiğini, toparlanmanın nasıl olacağının belirsiz olduğunu söyledi.

KÂRI YÜZDE 55 AZALDI

Johnnie Walker, Guinnes ve Smirnoff gibi birçok ünlü markayı bünyesinde barındıran Diageo’nun net kârı, bir önceki yıla göre yüzde 55 düşüşle 3 milyar 160 milyon sterlinden 1 milyar 410 milyon sterline geriledi. Şirketin net satışları da yüzde 8,7 düşüşle 11 milyar 750 milyon sterilne düştü.

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Şirketin en büyük ve en kârlı pazarı olan Kuzey Amerika’da organik net satışları, mağaza ve market satışlarındaki artışın barların kapanmasıyla gelen kayıpları telafi etmesiyle yüzde 2 arttı.

Şirketin ikinci büyük pazarı Hindistan’da da satışlar yüzde 17 azaldı. Düşüş oranı Latin Amerika ve Karayipler’de yüzde 15, Afrika’da yüzde 13 olarak açıklandı.

Hisse geri alımı ve temettü dağıtımını durduran şirket, gelecek yıldan önce bu karardan dönüş beklemiyor.

TÜRKİYE’DE SATIŞLAR YÜZDE 6 AZALDI

Sozcu.com.tr’nin şirketin finansal raporundan derlediği bilgilere göre, 1 Temmuz 2019-30 Haziran 2020 döneminde Diageo’nun Türkiye’deki net satışları yüzde 6 azaldı. Azalışta rakı ve vodka satışlarındaki düşüş etkili oldu.

Türkiye’de de Mey İçki’nin sahibi olan şirketin “Avrupa ve Türkiye” bölgesindeki satışları 2020’nin ilk yarısında yüzde 31’lik sert düşüş gösterdi. 2019’un ikinci yarısında bu bölgede satışlar yüzde 3 artmıştı. Son bir yıldaki düşüş yüzde 12 oldu. Şirketin bu bölgedeki faaliyet kârı da bir önceki yıla göre yüzde 24 geriledi.

Rakı satışları da dünya genelinde yüzde 15, Türkiye’de yüzde 9 geriledi.

Raporda Türkiye’deki düşüşün nedenleri olarak ticari sınırlamalar ve ÖTV artışına işaret edildi.